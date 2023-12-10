İsrailli yetkilinin ırkçı paylaşımları!
İsrailli Belediye Başkan Yardımcısı Arieh King’in sosyal medyadaki ırkçı paylaşımı tepkiye neden oldu. King, Filistinlilere ‘İnsan değiller, insandan aşağılar’ ifadelerini kullandı.
Kudüs'ün İsrail kontrolündeki kısmının Belediye Başkanı Yardımcısı Arieh King, akıl almaz ifadeler kullandı.
Irkçı Belediye Başkanı Yardımcısı King, bu ifadeleri İsrail ordusunun Gazze’de çıplak şekilde, elleri ve gözleri bağlı halde alıkoyduğu silahsız kişiler hakkında kullandı.
King, Gazze'deki katliamları işaret ederek “Hızımızı artırmamız lazım, bana kalsa hepsini diri diri gömerim, onlara da ‘karınca’ derim" sözlerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi dini simgelerle saldırıda bulunan King, Filistinlileri Tevrat'ta İsrailoğullarının düşmanı olarak gösterilen Amaleklilerle karşılaştırdı. Müslümanları Nazilere benzetti.
Irkçı paylaşımlarına gelen 'Sonun Lahey'de bitecek' yorumuna karşı ise 'Niye? Nazileri öldürdüğümüz için mi?' yazarak cevap verdi.
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King'in akıl almaz paylaşımı sosyal medya platformu X tarafından kaldırıldı.
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