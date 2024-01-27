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Gündem İsrailli yetkililer hakkında yakalama kararı için yeterince delil var
Gündem

İsrailli yetkililer hakkında yakalama kararı için yeterince delil var

Yeniakit Publisher
2024-01-27 09:41:00 -
İsrailli yetkililer hakkında yakalama kararı için yeterince delil var

UCM'de Filistinli mağdurları savunan Fransız avukat Gilles Devers, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrailli yetkililer hakkında yakalama kararı çıkarması için savcılığın elinde yeterince delil bulunduğunu belirtti.

UCM Savcılık Ofisi ve Mağdur Ofisi ile görüşme yapmak üzere beraberindeki avukatlarla Lahey'e gelen Devers, UCM'nin İsrailli yetkililer hakkında yakalama kararı çıkarması için makul şüphenin yeterli olduğunu ve bu derecede bir şüpheye yetecek miktarda delilin bulunduğunu kaydetti.

"Hiçbir savaşta bu kadar çok kurban olmamıştı"

Devers, UCM'ye sundukları delillerin arasında Gazze'deki sivillere yönelik saldırılar, sağlık sisteminin hedef alınması, 2 milyona yakın kişinin yerlerinden edilmesine ilişkin çok sayıda belge bulunduğunu kaydederek, "Kapsamlı bir soruşturma yürütmek ve tutuklama emri çıkarmak için fazlasıyla kanıt var. Dosyamız özellikle BM kurumlarına yapılan atıfların olduğu 1800 sayfadan oluşuyor." dedi.

İsrail ordusu tarafından Gazze'de esir alınan sivillerin durumu ve ayrıca baş gösteren kıtlık konusuna özellikle vurgu yaptıklarını dile getiren Devers, "Hiçbir savaşta bu kadar çok kurban olmamıştı. Su ve elektrik sistemlerinin tahrip edilmesi ve herkesin görebileceği insanların onuruna yönelik saldırılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Savcılardan çok güçlü bir tepki bekliyoruz"

İsrail'in askeri operasyonlarının özellikle Filistinli sivilleri hedef aldığını ve Gazze'de yaşamın tüm yönlerini yok ettiği vurgulayan Devers, "En başından beri askeri hedeflerden ziyade Filistin'deki sosyal hayatı yok etmeye yönelik bir plan işletildi." yorumunu yaptı.
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Devers, İsrail'in, Gazze'de doğrudan bir askeri hedeften ziyade, Gazze'yi yaşanmaz bir yer haline getirmeyi amaçladığının altını çizerek, şunları aktardı:

"Çocukların saldırıya uğradığını gördüğüm tek savaş bu. Kentsel alanlarda en ağır yıkım silahlarının kullanıldığı ve çocukların, yeni doğmuş bebeklerin, yaşlıların, hastaların ve şimdi ölülerin bile saldırıya uğradığı yer haline geldi. Mezarlıkların yok edildiği düşünüldüğünde, mesaj basitçe şu: Burada asla bir hayatınız olmayacak, gidin!"

Tüm bu kanıtlar ışığında UCM'nin gerekli adımları atması gerektiğine dikkati çeken Devers, "Savcılardan çok güçlü bir tepki bekliyoruz." dedi.

Dever, yarın UAD’nin açıklayacağı tedbir kararlarının da dikkatle bekleneceğini ve bu kararın UCM tarafından da dikkate alınacağını aktardı.

 

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