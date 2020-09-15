  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrailli yetkiliden "İsrail ile BAE ilişkilerinin dostane kalacağına dair garanti olmadığı" açıklaması
Aktüel

İsrailli yetkiliden "İsrail ile BAE ilişkilerinin dostane kalacağına dair garanti olmadığı" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-09-15 01:21:43 -
İsrailli yetkiliden "İsrail ile BAE ilişkilerinin dostane kalacağına dair garanti olmadığı" açıklaması

ANKARA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşmasına varan ancak bu ülkeye ABD'nin F-35 savaş uçağı satması önerisinden rahatsız olan İsrail'den, "BAE ile ilişkilerin dostane kalacağına dair garanti olmadığı" yönünde açıklama yapıldı.

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, BAE ile normalleşme anlaşmasına varan İsrail'de, ABD'nin BAE'ye F-35 savaş uçağı satma önerisi endişeye yol açtı.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in, İsrail-BAE anlaşmasının İran'a karşı ittifakı güçlendirerek İsrail'in güvenliğini destekleyeceği yönündeki açıklamasına yer verilen haberde, Cohen'in, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü aşındıran her türlü silah anlaşmasına karşı çıkacağını söylediği belirtildi.

İsmi açıklanmayan İsrail savunma kurumlarından üst düzey bir ismin ise, "İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin dostane kalacağına dair garanti olmadığı” konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

"Burada işler hızlı değişiyor ve biz her zaman bunun farkında olmalıyız" ifadelerini kullanan yetkili, "İsrail küçük bir ülke. Onun askeri avantajı, stratejik derinliğini sürdürmesini sağlıyor. Bu üstünlüğü kaldırmak, İsrail'in güvenliği için son derece endişe verici." sözlerine yer verdi.

İsrail eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı Chuck Freilich de F-35'lerin, BAE'nin askeri kapasitesi için "çarpıcı bir gelişim" anlamına geleceğini belirterek, "Sadece askeri açıdan bakılırsa, bunun tehlikeli bir gelişme olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- Netanyahu F-35'lerin satışına karşı çıkmıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Basın Ofisinden 18 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan (Netanyahu) başından beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap ülkeleri dahil Orta Doğu'daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı çıkmıştır."değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...
Yaşam

İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki, vücudu harekete geçirdiği iddia edilen yöntem izleyenlerin dikkatini çekti.

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu
Siyaset

AK Parti açıkladı! Erdoğan'ın son oy oranı belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yapılan son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Ünal, partinin oyunun yüzde 42, Cumhurbaşk..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı