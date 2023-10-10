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Gündem İsrailli vekilin gözü döndü! Nükleer kullanalım
Gündem

İsrailli vekilin gözü döndü! Nükleer kullanalım

Yeniakit Publisher
2023-10-10 12:27:00 -
İsrailli vekilin gözü döndü! Nükleer kullanalım

Knesset üyesi Gotliv, nükleer silah çağrısını 'kıyamet silahı' ifadesiyle yaptı. Gazze'nin yok edilmesini isteyen İsrailli vekil, "Askerimizin hayatı Gazze'deki her insandan daha önemli" iddiasında bulundu.

İsrail Meclisi'nden (Knesset) Filistin halkına karşı skandal bir çağrı yapıldı.

Likud Partisi'nden Tally Gotliv, Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail'in nükleer silah kullanması gerektiğini savundu.

Nükleer silah çağrısı yaptı

Gotliv, "Kuvvetlerin uygulanmasını düşünmeden önce stratejik uyarı" diye yazdığı sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

Kıyamet silahı! Benim görüşüm bu. Tanrı, hepimizin gücünü muhafaza etsin.

Başka bir paylaşımında Gotliv, İsrail ordusunun önüne kattığı ne varsa yıkıp geçmesi gerektiği şeklinde tepki çeken ifadelere imza attı.
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Skandal ifadeler: Gazze'yi düzleştirin ve ezin

"Kötü adamla kötü olacaksın! Acıma yok! Gazze'yi düzleştirin ve ezin." şeklinde sözler sarf eden Gotliv, saldırgan tavrını paylaşımının devamında da sürdürdü:

Gazze'ye asker göndermeyi düşünmeden önce her şeyi yapın. Topçu kabiliyetimiz var. Buna çok büyük bütçeler ayırdık.

Cephaneliğimizdeki her şeyi kullanmalıyız! Askerimizin hayatı Gazze'deki her insandan daha önemli ve kıymetli.

Tepki çekti: Bu kadarı da yeter

Bu paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Yapılan yorumlarda, "Çok tuhafsın", "İstifa et ve git", "Bu kadarı da yeter, sen seçimle geldin ve halkın yararına olacak şeyler yap" denildi.

72 saat sonra kontrolü sağlayabildiler

Bu arada The Times of Israel gazetesi, İsrail ordusunun 72 saat sonra Gazze Şeridi sınırında kontrolü yeniden sağladığını yazdı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, yaşanabilecek yeni saldırılara karşı geçici önlem olarak sınırın kapatıldığını söyledi.

Saldırıların bilançosu

Filistin'den yapılan saldırılarda İsrail'de ölenlerin sayısının 900'ü geçtiği belirtilirken, son günde çitlerden "tek bir geçişin" olmadığı aktarıldı.

İsrail topraklarında az sayıda Filistinli silahlı kişilerin kaldığı tahmin ediliyor.

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Yorumlar

Mahmut yılmaz

Aşşağlık kadın 50 yıldır mazlumu ve masumu öldüren sizlersiniz. Sizin başınıza bir tane değil binlerce nükleer bomba yamalı o zaman.

ag

nükleeri önce ... yatağına bırak
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