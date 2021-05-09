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Dünya İsrailli vekilden skandal çağrı: Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanalım
Dünya

İsrailli vekilden skandal çağrı: Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanalım

İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları devam ederken, aşırı görüşleriyle tanınan İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir küstah bir çağrıda bulundu. Gvir, Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 16:56:00 -
İsrailli vekilden skandal çağrı: Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanalım

 

Müslüman ülkelerle yaptığı normalleşme anlaşmalarından cesaret alan İsrail, Kudüs’te eşine az rastlanır alçaklığa imza atmaya devam ediyor. İşgalci İsrail, önceki akşam 3 ayrı noktada Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Müslümanlara eş zamanlı saldırılarda bulunmuştu.

"Gerçek mermi kullanalım"

Günlerdir Filistinli yerleşimcileri de evlerinden zorla çıkartan İsrailliler, şimdi de Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılması çağrısı yaptı.

İsrail Parlamentosu Knesset'te aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan milletvekili Itamar Ben-Gvir, İsrail saldırılarına direnen Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

"Olağan yöntemlerle uğraşılmasın"

Gvir, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını tehlikeye atan polisler, ateş etmeli ve gösterileri dağıtmak için olağan yöntemlerle uğraşmamalı. İsrail polisi, Filistinli göstericiler tarafından taş ve boş şişe saldırılarına maruz kaldığında, ateşli silah kullanılmasına izin verilmesi gerekir” dedi.

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