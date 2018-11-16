0553 313 94 23

İsrailli teröristler Batı Şeria'daki göstericilere saldırdı: 2 Filistinli yaralı!

Terörist İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalesinde 2 Filistinli yaralandı.

16 Kasım 2018 Cuma 18:52
İsrailli teröristler Batı Şeria'daki göstericilere saldırdı: 2 Filistinli yaralı!

Terörist İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde iki Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri, Nablus'un batısındaki Kefr Kaddum beldesinde, "2000 yılından bu yana kapalı olan yolun açılması talebiyle ve Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösterilere" müdahale etti.

Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad Şetavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma namazı sonrası terörist İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktığını belirtti.

Şetavi, İsrail askerlerinin gösterilere katılan Filistinlilere müdahale ettiğini, olayda 2 Filistinlinin plastik mermi ile yaralandığını, onlarca kişinin gazdan etkilendiğini belirtti.

Ramallah'ın batısındaki Ras Karkar beldesi yakınlarında ise Filistinliler, yerleşimcilerin geçtiği yolu kapattı. Yeni Yahudi yerleşim birimleri inşası için tarım arazilerine zarar verildiğini ifade eden Filistinliler, bu durumu protesto etti. Terörist İsrail askerlerinin yürüyüş yapan Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde birçok gösterici gazdan etkilendi.

Ramallah'ın batısındaki Nalin ve Belin beldelerinde de Yahudi yerleşim yerleri ve Ayrım Duvarı karşıtı protestolar düzenlendi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 18:52
  1. Batı Şeria
  2. Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad Şetavi
  3. Terörist İsrail askerleri
  4. Murad Şetavi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Albayrak: Pozitif bir haftayı geride bıraktık
    1. Bakan Albayrak: Pozitif bir haftayı..
    2. Süper Lig ekibinde flaş ayrılık
    3. Brexit anlaşmasından memnun..
    4. Osmanlı'daki kadının yerini günümüzün..
    5. 'Bob Amca'nın gerçek mesleği şaşırtıyor
    6. Siyah fayans üzerindeki lekelerin..
    7. Hamilelikte baba adaylarına düşen..
    8. Bazı ölçü birimlerinin tanımı değişti
    9. Bu durum akciğer için tehlikeli
    10. Boyalar başınıza iş açıyor
    11. İsrailli teröristler Batı Şeria'daki..
    12. DNA, evrim teorisini de çökertti
    13. Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 1’i..
    14. Türkiye'de bir ilk! Bakan test etti
    15. FETÖ'den gözaltına alınan araştırma..
    16. Adana Demirspor'a imza atan Yılmaz..
    17. Türkiye-İsveç maçı ne zaman, hangi..
    18. Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı..
    19. Galatasaray'da deprem! Fatih Terim..
    20. Erdal Ata Hatay'a veda etti: Güzel..
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı