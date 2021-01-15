  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrailli teröristler 72 yaşındaki yaşlı adama saldırdı!
Dünya

İsrailli teröristler 72 yaşındaki yaşlı adama saldırdı!

İsrail askerleri, El Halil kentine bağlı Masafer Yatta bölgesinde 72 yaşındaki Filistinli yaşlı adama acımasızca saldırarak gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 17:41:00 -
İsrailli teröristler 72 yaşındaki yaşlı adama saldırdı!

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Masafer Yatta bölgesinde terör devleti İsrail işgaline karşı gösteri düzenledi. Yabancı dayanışma aktivistleri ve barış aktivistlerinin de katıldığı gösteride İsrail işgalini ve suçlarını kınayan sloganlar atıldı. Gösteri sırasında İsrail askerleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İsrail güçleri, Filistin bayrağını taşıyan 72 yaşındaki Filistinli Süleyman El Hathalin'e saldırdı, ardından gözaltına aldı. Yaşlı adamın nereye götürdüğüne ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail askerlerinin Masafer Yatta bölgesindeki gösteriye yaptığı müdahalede 1’i kadın en az 10 Filistinli yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp’tan Türkiye açıklaması
Teknoloji

WhatsApp’tan Türkiye açıklaması

WhatsApp bu sabah Türkiye'deki kullanıcıların uygulama ekranında yayımladığı duyuruda WhatsApp ve Facebook'un kullanıcıların mesajlarını gör..
Provokatif paylaşımları sonrası harekete geçildi
Gündem

Provokatif paylaşımları sonrası harekete geçildi

Öykü Serter, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak açıklamalar yaptı..
2017'de yüreğimizi yakmıştı... Kurban Pehlivan öldürüldü!
Gündem

2017'de yüreğimizi yakmıştı... Kurban Pehlivan öldürüldü!

2017 yılında Bitlis’te 2 jandarma personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edilen turuncu kategoride” yer alan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay