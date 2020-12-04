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Dünya İsrailli teröristler 13 yaşındaki çocuğu vurdu!
Dünya

İsrailli teröristler 13 yaşındaki çocuğu vurdu!

İsrailli teröristlerin bugün işgal altındaki Batı Şeria’da gerçek mermiyle yaraladığı 13 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:40:00 -
İsrailli teröristler 13 yaşındaki çocuğu vurdu!

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki El-Mugayyer köyünde İsrail terör güçlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Ali Ebu Aliyye'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu, El-Mugayyer köyündeki gösteriye müdahalesinde gerçek mermi kullanılmadığını iddia etti.

Filistinliler cuma namazı sonrası El-Mugayyer köyünde bölgede yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa planını protesto etmek için gösteri düzenlemişti.

Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin gösteriye müdahale ederek Aliyye'yi gerçek mermiyle 4 Filistinliyi ise plastik mermiyle yaralandığını aktarmıştı.

 

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