  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu kadın, Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de AK Parti’yi de çıldırtacak! Bu tam bir şımarıklık! ‘Oyun büyük yeğen' kafasına girip bu dolmayı yediler

Süper Kupa rezaleti hangi ‘koç’u kurban edecek? Ali Koç'un 28 Kasım'daki 'provokasyon' iması gündemde: O gün geldiğinde kimin ne duruş sergileyeceği görülecektir

AK Partili Hulki Cevizoğlu'ndan olay Süper Kupa yorumu: “Afedersiniz” deyip saydırdı da saydırdı! Yer yerinden oynayacak

Suudi Arabistan medyasından hayrete düşüren “Süper Kupa” kararı! Böyle yer buldu

Saadet Partisi’nden flaş “İstanbul” kararı! Bomba gelişmeyi tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Süper Kupa maçıyla ilgili o şok gerçek ortaya çıktı! Meğer bu yapılmış! Herkes “Bu nasıl iş” diye birbirine soruyor

Katar’dan flaş teklif! Tüm dünya, nefesini tuttu, bu olaya kilitlendi

Galatasaray ve Fenerbahçe, bu yüzden komplekse kapılmış! “Prens Selman” detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Süper Kupa skandalının ardından Türkiye’de flaş gelişme! Haberi, İçişleri Bakanı bizzat duyurdu

Katar’dan bomba hamle! Tüm dünya şaşkınlıkla bu yaptıklarını izliyor
Dünya İsrailli tarihçiden tarihe geçecek sözler
Dünya

İsrailli tarihçiden tarihe geçecek sözler

Yeniakit Publisher
2023-12-31 21:00:00 -
İsrailli tarihçiden tarihe geçecek sözler

İsrailli tarihçi Doç. Dr. Raz Segal, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail’in "soykırım söylemini" anlamak için karşılaştırmalı edebiyat diplomasına ihtiyaç olmadığını söyledi.

Stockton Üniversitesi Holokost ve Soykırım Çalışmaları'ndan Segal, "Breaking points" adlı youtube kanalına konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"İsrail, soykırım söylemine derin bir şekilde gömülmüş durumda." diyen Segal, bu söylemin 7 Ekim’den bu yana İsrail medyasında, siyasetinde ve kamusal alanlarında görüldüğünü söyledi.

Segal, 7 Ekim’den sonra Tel Aviv otoyollarındaki köprülere asılan büyük afişlerdeki "Gazze’yi dümdüz etme ve imha etme" sloganlarına dikkati çekti.

Bu söylemlerin çok doğrudan ve açık bir şekilde kullanıldığına işaret eden Segal, "Bu tür işaret ve ifadeleri yorumlamak için karşılaştırmalı edebiyat diplomasına ihtiyacınız yok." ifadelerini kullandı.

Segal, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 20 binden fazla kişiyi öldürdüğünü, okullar, camiler, hastaneler, üniversiteler, kiliseler ve tarım alanlarını da hedef aldığını vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrailli tarihçi, 12 Aralık’ta New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, İsrail'in "tüm sivil toplumu düşman ve askeri hedef" olarak göstermesinin bilinen bir soykırım uygulaması olduğunun altını çizmişti.

Segal, "BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde olayları soykırım olarak adlandırmak için niyet ve faaliyet olması gerekiyor. İsrailli liderlerin çok sayıda açıklamaları Filistin halkını yok etmeye yönelik niyeti ortaya koyuyor." diye konuşmuştu.

Helal olsun! İşte İsrail'e karşı soykırım davası açan ilk ülke
Helal olsun! İşte İsrail'e karşı soykırım davası açan ilk ülke

Dünya

Helal olsun! İşte İsrail'e karşı soykırım davası açan ilk ülke

İsrail, Gazze'deki gerçekleri gizlemek için onları öldürüyor
İsrail, Gazze'deki gerçekleri gizlemek için onları öldürüyor

Dünya

İsrail, Gazze'deki gerçekleri gizlemek için onları öldürüyor

Bunlarda her yol var! Biden İsrail için Kongreyi bir kez daha es geçti
Bunlarda her yol var! Biden İsrail için Kongreyi bir kez daha es geçti

Dünya

Bunlarda her yol var! Biden İsrail için Kongreyi bir kez daha es geçti

Türkiye yılbaşı kutlamaya hazırlanırken İsrail Maghazi'ye bomba yağdırdı!
Türkiye yılbaşı kutlamaya hazırlanırken İsrail Maghazi'ye bomba yağdırdı!

Gündem

Türkiye yılbaşı kutlamaya hazırlanırken İsrail Maghazi'ye bomba yağdırdı!

Köşeye sıkışan Netanyahu İsraillileri çıldırttı
Köşeye sıkışan Netanyahu İsraillileri çıldırttı

Dünya

Köşeye sıkışan Netanyahu İsraillileri çıldırttı

Dikkat! 1 Ocak'ta İsrail yüzünden İstanbul'da bu yollar kapalı
Dikkat! 1 Ocak'ta İsrail yüzünden İstanbul'da bu yollar kapalı

Yerel

Dikkat! 1 Ocak'ta İsrail yüzünden İstanbul'da bu yollar kapalı

Bu katliamı unutma unutturma! İsrail günde en az 181 kadın ve çocuk öldürdü
Bu katliamı unutma unutturma! İsrail günde en az 181 kadın ve çocuk öldürdü

Gündem

Bu katliamı unutma unutturma! İsrail günde en az 181 kadın ve çocuk öldürdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23