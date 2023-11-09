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Dünya İsrailli subay: Hayaletlerle savaşıyoruz!
Dünya

İsrailli subay: Hayaletlerle savaşıyoruz!

Yeniakit Publisher
2023-11-09 14:36:00 -
İsrailli subay: Hayaletlerle savaşıyoruz!

Gazze'deki kara saldırısında yaralanan Givati ​​Tugayı'ndan bir siyonist subay, ''Gazze'de hayaletlerle savaşıyoruz'' dedi.

Gazze'deki kara saldırısında yaralanan Givati ​​Tugayı'ndan bir siyonist subay, ''Gazze'de hayaletlerle savaşıyoruz'' dedi.

Siyonist subay, Gazze'deki çatışmalarla ilgili açıklamasında ''Gazze'de hayaletlerle karşı karşıyayız. Uçak ve toplardan yoğun ateşe rağmen Hamas savaşçılarının hangi taraftan üzerimize geldiğini bilmiyoruz.'' dedi.

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