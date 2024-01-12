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Dünya İsrailli siyasetçiden skandal Mekke sözleri! İşte siyonistlerin hain planı...
Dünya

İsrailli siyasetçiden skandal Mekke sözleri! İşte siyonistlerin hain planı...

Yeniakit Publisher
2024-01-12 17:06:00 -
İsrailli siyasetçiden skandal Mekke sözleri! İşte siyonistlerin hain planı...

İsrailli yazar ve siyasetçi Avi Lipkin, katıldığı televizyon programında İsrail'in hayalini kurduğu sınırlara ilişkin skandal sözler sarf etti.

Gazze'de siyonist rejimin sivil yerleşim yerlerine yönelik bombardımanı devam ederken İsrailli yazar ve siyasetçi Avi Lipkin katıldığı televizyon kanalında skandal ifadeler kullandı.

Lipkin, ​​İsrail'in sınırlarının “Lübnan'dan Suudi Arabistan'a” ve “Akdeniz'den Fırat'a kadar” uzanacağını öngördüğünü söyledi.

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