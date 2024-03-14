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Dünya İsrailli siyasetçiden Netanyahu'ya tepki! 'Destekçilerimizi kaybediyoruz'
Dünya

İsrailli siyasetçiden Netanyahu'ya tepki! 'Destekçilerimizi kaybediyoruz'

Yeniakit Publisher
2024-03-14 20:54:00 - 2024-03-14 21:07:01
İsrailli siyasetçiden Netanyahu'ya tepki! 'Destekçilerimizi kaybediyoruz'

Gazze kasabı Netanyahu'ya yönelik eleştirilerde bulunan İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, "Senatör Schumer'in konuşması, Netanyahu'nun ABD'de İsrail'in en büyük destekçilerini birer birer kaybettiğinin kanıtı” dedi.

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik eleştirilerine devam ediyor. Lapid, yaptığı açıklamada, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yaptığı konuşmaya değinerek, “Senatör Chuck Schumer'in konuşması, Netanyahu'nun ABD'de İsrail'in en büyük destekçilerini birer birer kaybettiğinin kanıtı, daha da kötüsü, bunu bilerek yapıyor. Netanyahu, savaşı kazanma ve İsrail'in güvenliğini koruma yönündeki ulusal çabalara ağır zarar veriyor” dedi.

Schumer’dan İsrail’de erken seçim çağrısı

Schumer, Netanyahu başkanlığındaki koalisyonun 7 Ekim’den sonra İsrail'in ihtiyaçlarına artık uygun olmadığını belirtmiş, İsrail’de erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Schumer, "Eğer Başbakan Netanyahu'nun mevcut koalisyonu savaş sona erdikten sonra da iktidarda kalır ve ABD'yi sınayan tehlikeli ve tahrik edici politikalar izlemeye devam ederse, ABD'nin mevcut gidişatı değiştirmek için İsrail politikasını şekillendirmede daha aktif bir rol oynamaktan başka seçeneği kalmayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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