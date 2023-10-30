İsrailli sivillere emir verdi: 'Gidin silahlanın!'
Kudüs'teki direniş eyleminden sonra Siyonist rejimin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, siyonistlere silahlanma çağrısı yaptı.
Kudüs'teki direniş eyleminden sonra Siyonist rejimin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, siyonistlere silahlanma çağrısı yaptı.
Siyonist rejimin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, siyonistlere silahlanma çağrısı yaptı. Ben Gvir ''İsrail vatandaşlarına çağrıda bulunuyorum gidin silahlanın.'' dedi.
Binlerce siyonisti 7 Ekim'den sonra otomatik tüfeklerle silahlandıran Ben-Gvir, "Bizim ihtiyacımız olan şey binlerce silah, benim odaklandığım şey insanları silahlandırmak. İsrail vatandaşlarına sesleniyorum: Silahlanın" dedi.
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