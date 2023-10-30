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Dünya İsrailli sivillere emir verdi: 'Gidin silahlanın!'
Dünya

İsrailli sivillere emir verdi: 'Gidin silahlanın!'

Yeniakit Publisher
2023-10-30 15:09:00 -
İsrailli sivillere emir verdi: 'Gidin silahlanın!'

Kudüs'teki direniş eyleminden sonra Siyonist rejimin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, siyonistlere silahlanma çağrısı yaptı.

Kudüs'teki direniş eyleminden sonra Siyonist rejimin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, siyonistlere silahlanma çağrısı yaptı.

Siyonist rejimin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, siyonistlere silahlanma çağrısı yaptı. Ben Gvir ''İsrail vatandaşlarına çağrıda bulunuyorum gidin silahlanın.'' dedi.

Binlerce siyonisti 7 Ekim'den sonra otomatik tüfeklerle silahlandıran Ben-Gvir, "Bizim ihtiyacımız olan şey binlerce silah, benim odaklandığım şey insanları silahlandırmak. İsrail vatandaşlarına sesleniyorum: Silahlanın" dedi.

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Yorumlar

YORUM

MÜSLÜMANLAR ŞUNU UNUTMASIN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA KİSİYONİST YAHUDİLER İSRAİLE PARA AKTARIYOR YOKSA İSRAİL ÇÖLÜN ORTASINDA PARAMI BASIYOR ONUN İÇİN TÜM DEVLETLER SİYONİSTLERİN PARA AKIŞLARINI TAKİP ETMELİ VE O İŞTE PARMAĞI OLANLARIN MALLARINA EL KOYMALILAR BUDA O DEVLETLERİN DOĞAL HAKKIDIR

YORUM

BU SİYONİST PİSLİĞİNE KIZMAYA HAKKIMIZ YOK ASIL KIZACAĞIMIZ SİSİ MÜŞRİĞİ MAHMUT ABBAS MÜŞRİĞİ TUNUSUN BAŞINDAKİ MÜŞRİK S. ARABISTANINBAŞINDAKİ MÜŞRİKLERE KIZALI BAE MÜŞRİĞİ
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