İsrailli savunma şirketi Filistin eylemlerine dayanamadı şirketi sattı

Elbit Systems'in "Elite KL" adlı fabrikasını satmasına ilişkin açıklama Elbit'in yanı sıra İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere karşı eylemler yapan Palestine Action grubundan geldi.

Palestine Action'dan yapılan yazılı açıklamada, Filistin'e destek eylemleri karşısında alınan güvenlik önlemleri harcamalarının şirketin karını düşürmesi satış nedeni olarak gösterildi.

Fabrikayı satın alan şirketin Palestine Action'la temasa geçtiği kaydedilen açıklamada, tesisin yeni sahiplerinin eski yönetimden kalan tüm savunma sanayi anlaşmalarından çekildiğinin de gönderilen e-postayla bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu, Palestine Action'ın Elbit'in Britanya'da iş yapmasını imkansız hale getirmeyi amaçlayan doğrudan eylemlerimizin bir zaferidir. Elbit, fabrikayı yeni sahiplerine satmadan önce yaptığı açıklamada Palestine Action yüzünden karlarının yüzde 75 düştüğüne, artan güvenlik harcamalarına ve yüksek tedarik zinciri maliyetlerinin doğrudan etkisine değindi." ifadeleri yer aldı.

Palestine Action'ın ilk olarak Kasım 2020'de fabrikaya kırmızı boya atarak eylem başlattığı hatırlatılan açıklamada, 2021'de ise eylemcilerin defalarca tesisin çatısına çıktığı kaydedildi.

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Açıklamada fabrikanın çatısı ve kamera sistemlerine yönelik Şubat 2022'deki eylemlerin faturasının 250 bin sterlin (yaklaşık 10 milyon lira) olduğu da belirtilerek, "Elbit bundan sonra, bir güvenlik çemberi oluştursa da fayda etmedi. Bir ay sonra Palestine Action Tamworth'a geri döndü, çatıyı ele geçirdi ve çatı kaplamalarını kırarak İsrail savaş makinesine parça üretimini durdurdu." denildi.

Tesisin ısı yönetim ekipmanları ile otobüs ve trenlere yönelik soğutma sistemleri ürettiği hatırlatılan açıklamada, Elbit'in bu sistemlerin üretimini askeri amaçlarla yaptığı vurgulandı.

Aralık 2023'e kadar İsrail tankları için üretim yapıldığı ifadelerinin internet sitesinde yer aldığına işaret edilen açıklamada, "Elbit Systems, İsrail ordusu için insansız hava araçlarının ve karada konuşlu askeri teçhizatın yüzde 85'i ile şu anda Gazzelilere karşı kullanılan çok çeşitli mühimmat ve silahları sağlıyor." bilgisi yer aldı.

Açıklamada İsrail ordusunun Elbit üst yöneticisi Bazhalel Machlis'e Gazze saldırılarındaki rolü nedeniyle teşekkür ettiği bilgisi de paylaşıldı.