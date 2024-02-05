İsrailli komutandan büyük alçaklık! İbranice dua okuyup camiyi bombaladı
İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) komutanının skandalı sosyal medyada paylaşılan bir videoyla ortaya çıktı. Skandal görüntüleri yayınlayan Times of Israel, olayın ne zaman ve nerede olduğuna ilişkin bilgi olmadığını yazdı. IDF ise sessizliğini koruyor.
Times of Israel, İsrail Silahlı Kuvvetleri komutanına ait skandal bir videoyu yayınladı.
Söz konusu videoda, Gazze Şeridi'ndeki bir İsrail Silahlı Kuvvetleri komutanının Şema duası okuduğu ve ardından bir dizi binayı patlattığı ve bunlardan birinin cami olduğunu söylediği anlar yer alıyor.
Haberde olayın nerede ve ne zaman meydana geldiğine dair bir bilgi bulunmadığı belirtildi.
Dünyanın dört bir yanından tepki yağan görüntülere ilişkin IDF'den henüz bir açıklama gelmedi.
Kaynak: tv100
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