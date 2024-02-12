İsrailli keskin nişancılardan vahşet! Küçük çocuğu ve annesini vurdular
Sosyal medyaya düşen bir video kaydında, İsrailli keskin nişancıların Gazze'de bir anne ve çocuğunu katlettiği görülüyor.
İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik denizden, karadan ve havadan saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız devam ediyor.
Küresel sistemin, İsrail karşısında kangrene dönüştüğü günümüz dünyasında, Filistinliler çaresizce soykırıma kurban gidiyor.
Katliamlara bir yenisi eklendi
Sosyal medyaya düşen kamera kaydı, soykırımın dehşet veren boyutlara ulaştığını gösterdi.
Görüntülerdeki Şeyh Rıdvan mahallesindeki Gazzeli bir anne, evladıyla beraber güvenli bölgeye geçmeye çalıştıkları sırada işgalci İsrail'in keskin nişancıları tarafından vuruldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Olay yerinde vefat eden annesinin yanında yaralı halde duran çocuk ise, keskin nişancılar nedeniyle bölgedeki vatandaşlar tarafından tahtayla çekildi.
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