  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrailli keskin nişancılardan vahşet! Küçük çocuğu ve annesini vurdular
Dünya

İsrailli keskin nişancılardan vahşet! Küçük çocuğu ve annesini vurdular

Yeniakit Publisher
2024-02-12 00:38:00 -

Sosyal medyaya düşen bir video kaydında, İsrailli keskin nişancıların Gazze'de bir anne ve çocuğunu katlettiği görülüyor.

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik denizden, karadan ve havadan saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız devam ediyor.

Küresel sistemin, İsrail karşısında kangrene dönüştüğü günümüz dünyasında, Filistinliler çaresizce soykırıma kurban gidiyor.

Katliamlara bir yenisi eklendi

Sosyal medyaya düşen kamera kaydı, soykırımın dehşet veren boyutlara ulaştığını gösterdi.

Görüntülerdeki Şeyh Rıdvan mahallesindeki Gazzeli bir anne, evladıyla beraber güvenli bölgeye geçmeye çalıştıkları sırada işgalci İsrail'in keskin nişancıları tarafından vuruldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olay yerinde vefat eden annesinin yanında yaralı halde duran çocuk ise, keskin nişancılar nedeniyle bölgedeki vatandaşlar tarafından tahtayla çekildi.

Gazzeli annenin o anları yürekleri burktu!
Gazzeli annenin o anları yürekleri burktu!

Gündem

Gazzeli annenin o anları yürekleri burktu!

Terörist İsrail durmuyor! Gün gelecek… Gazze’de can kaybı 28 bin 176’ya yükseldi!
Terörist İsrail durmuyor! Gün gelecek… Gazze’de can kaybı 28 bin 176’ya yükseldi!

Gündem

Terörist İsrail durmuyor! Gün gelecek… Gazze’de can kaybı 28 bin 176’ya yükseldi!

Gazze kasabı Netanyahu Refah'ta 'soykırım'a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur
Gazze kasabı Netanyahu Refah'ta 'soykırım'a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur

Gündem

Gazze kasabı Netanyahu Refah'ta 'soykırım'a hazırlanıyor! Dünyadan peş peşe tepkiler: Ciddi yansımaları olur

Fransızlardan Siyonist İsrail'e tepki! "Gazze halkının yok olmasına yol açacak"
Fransızlardan Siyonist İsrail'e tepki! "Gazze halkının yok olmasına yol açacak"

Yerel

Fransızlardan Siyonist İsrail'e tepki! "Gazze halkının yok olmasına yol açacak"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23