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Gündem

İsrailli katil bakana CHP'den skandal 'Erdoğan' yanıtı! Alçak paylaşım cezasız mı kalacak?

Yeniakit Publisher
2024-08-06 21:05:00 -
İsrailli katil bakana CHP'den skandal 'Erdoğan' yanıtı! Alçak paylaşım cezasız mı kalacak?

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'diktatörlük'le suçladığı paylaşımına CHP'den skandal bir yanıt geldi. Gazze'de soykırım yapıp 40 bine yakın insanı katleden İsrail'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müttefiki olduğu iftirasını atan CHP Gençlik Kolları'na tepki yağdı. Vatandaşlar CHP'nin skandal mesajına karşı savcıları göreve çağırdı.

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. Türkiye'de Filistin ve Haniye paylaşımlarına kısıtlama getirerek çifte standart uygulayan Instagram'ın engellenmesini diktatörlük olan savunan Katz, "Dün, antisemit diktatör Erdoğan, ABD ve Batılı Devletlere sözel olarak saldırarak 'İsrail'deki Siyonistler tarafından esir alındıklarını' söyledi. Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. 57 milyon Türk Instagram kullanıcısının bu platforma erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel Instagram hesabını erişime açık tutuyorsun. Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek. Hamas'ı kucaklayan bir lider, kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatördür." dedi.

KATZ'IN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ETİKETLEDİĞİ PAYLAŞIMINA CHP'DEN SKANDAL YANIT

Katz paylaşımında bu sefer İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kollarını da etiketledi. Katz'ın paylaşımına CHP'den skandal bir yanıt geldi. CHP Gençlik Kolları İngilizce yaptığı paylaşımda Katz'a tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'in müttefiki olmakla suçladı.

"MÜTTEFİKİNİZ ERDOĞAN'I GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kes sesini katil! Kendinizi akıllı mı sanıyorsunuz? Bizi etiketleyerek müttefikiniz Erdoğan'ı güçlendirmeye çalıştığınızı biliyoruz. Siz masum insanların katillerisiniz. O çirkin sözlerinizi bizden uzak tutun. Özgür Filistin, yaşasın Filistin"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP Gençlik Kolları'nın, 40 bine yakın sivil katleden İsrail'le, mücahid Hamas'ın yanında yer alarak dünyaya Filistinliler için meydan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aynı kefeye koyduğu paylaşımına tepki yağdı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, "iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiği" hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir."

"HİTLER'İN DIŞİŞLERİ BAKANI RİBBENTROP'UN FOTOKOPİSİ"

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın iradesi, çağdaş Nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'un fotokopisidir. O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz'ın sözü de odur."

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