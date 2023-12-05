  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakü’de ilk kez SPECA ülkeleri zirvesi gerçekleşti! Dev ülkelerin liderleri orada! Detaylar belli oldu

Vatandaş mı kazandı marketler mi? Bu ürünlerde 6 aylık stok yapıldı

59 yıllık süt ve peynir ürünleri devi Yörsan'ın iflasında BAE parmağı! Şok edici detaylar ortaya çıktı

Yurt dışı borçlanması için bunlar şart! Bu ay bitmeden başvurunuzu yapın

EBRD ve AB girişimini duyurdu: Ermenistan'ın özel sektöründen olanlara 20 milyon doları verecek

Haluk Bayraktar, Baykar'ın sırrını ilk kez Türkiye'ye duyurdu

İsrail durmadan çocuk katlediyor!

Apple’a kötü haber, şoku yaşadı! iPhone üretimleri durdu! Foxconn, dikkat çeken bilgiyi verdi

Her tahmini tutan Mert Başaran, elinde doları olanlara çok ama çok kötü haberi verdi!

Dünya ülkelerini sıralamada solluyoruz! "Hayvan pazarı" deyip geçmeyin
Dünya İsrailli istihbaratçıdan bomba Netanyahu açıklaması
Dünya

İsrailli istihbaratçıdan bomba Netanyahu açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-12-05 07:42:00 -
İsrailli istihbaratçıdan bomba Netanyahu açıklaması

Eski İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Başkanı Yuval Diskin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "görevinden ayrılarak evine gitmesi gerektiğini" belirtti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'in haberine göre, Diskin, "Netanyahu neden derhal evine dönmeli?" başlıklı bir makale kaleme aldı.

"7 Ekim'den bu yana sergilediği davranışlar, Netanyahu'nun neden hemen evine dönmesi gerektiğini çok iyi açıklıyor." değerlendirmesini yapan Diskin, İsrail Başbakanı'nın saldırıların ilk iki haftası boyunca "soğuk, yenilgiye uğramış ve kendi dünyası tarafından mahvedilmiş bir adam" imajı çizdiğini belirtti.

Eski İstihbarat Başkanı, Netanyahu'yu 7 Ekim saldırılarındaki başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmeyi reddetmekle suçladığı makalesinde, "Saldırıların ilk şokunu atlattıktan sonra bir gram suçluluk ve sorumluluk hissetmedi, kurbanların aileleriyle zerre kadar empati kurmadı." ifadesini kullandı.

Netanyahu'yu "beden dili soğuk, kibirli ve gerçeklerden kaçan" biri olarak tanımlayan Diskin, hala Hamas'ın elinde İsrailli esirlerin bulunduğu göz önüne alındığında, İsrail Başbakanı'nın koltuğunda kalmasının hiçbir anlamı olmadığını savundu.

Diskin, İsrail Başbakanı'nın ülkenin ihtiyaç duyduğu iyileştirmeler için gerekli olan tevazuya sahip olmadığını, ülke sorunlarının düzeltilebilmesi için yeni bir nefese ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eski İsrail İstihbarat Başkanı Diskin, "Önümüzdeki seçimlerde yeni, değerli, alçakgönüllü ve her şeyden önemlisi kendini değil halkını seven bir yönetimi seçmeliyiz." diye yazdı.

İsrail İstihbarat Bakanı: Gazze halkı başka ülkelere sürülmeli
İsrail İstihbarat Bakanı: Gazze halkı başka ülkelere sürülmeli

Dünya

İsrail İstihbarat Bakanı: Gazze halkı başka ülkelere sürülmeli

İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü
İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

Gündem

İsrail destekçisi şirket Türkiye için büyük tehdit! İstihbarat raporlarında görüldü

İsrail istihbaratı gerçekleri açıkladı
İsrail istihbaratı gerçekleri açıkladı

Dünya

İsrail istihbaratı gerçekleri açıkladı

ABD İsrail'e verilen istihbaratta seçiciymiş! Yersen!
ABD İsrail'e verilen istihbaratta seçiciymiş! Yersen!

Dünya

ABD İsrail'e verilen istihbaratta seçiciymiş! Yersen!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23