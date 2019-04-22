İsrailli ırkçı bakan Müslümanlara kin kustu! Siyonist İsrail'in ırkçı Adalet Bakanı Ayalet Shaked, Faslıların, Tunusluların ve Cezayirlilerin aptal oldukları için ölmeyi hak ettiğini söyledi.

Terör devleti İsrail'in Adalet Bakanı Ayalet Shaked, yine nefret dolu sözlere imza attı. "Hepsi aptal" Cezayir, Fas ve Tunus halkının aptal olduğunu savunan Shaked, hepsinin ölmeyi sonuna kadar hak ettiğini söyledi. Ayalet Shaked, benzer sözleri Filistinliler için de kullanmıştı. Arap birliği sessiz İsrailli bakana Müslüman dünyasından tepkiler art arda yükselirken Arap Birliği'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Bakan Shaked, bu sözleri Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin özel toplantısında söyledi.

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