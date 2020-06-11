İsrailli hukukçulardan Tel Aviv yönetimine "ilhak" uyarısı

KUDÜS (AA) – İsrailli bir grup hukukçu, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmesinin, uluslararası mahkemelerde İsrailli yetkililer aleyhine sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.



İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, aralarında hakimlerin de olduğu onlarca hukukçu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz’a Batı Şeria’nın ilhakına ilişkin bir uyarı mektubu gönderdi.



Hukukçular, ilhak planının uygulanmasının İsrail’in uluslararası mahkemelerde elini zorlaştıracağı ve İsrailli yetkililerin bu mahkemelerde yargılanmasının yolunu açacağı uyarısı yaptı.



İsrailli yetkililere işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak planını uygulamamaları çağrısında bulunan hukukçular, İsrail’in tek taraflı bir şekilde zorla istila ettiği toprakları ilhak etmesinin uluslararası hukukun apaçık ihlali olduğunu vurguladı.



İsrailli hukukçuların uyarısının Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda’nın Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria’yı ilhak planına ilişkin endişelerini dile getirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.



Bensouda ocak ayında da İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili UCM'nin yargı yetkisi olup olmadığına ilişkin ön inceleme dairesinden karar vermesi talebinde bulunmuştu.