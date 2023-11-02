İsrailli hahamlar: 'Hastanelerin bombalanması dinimizde yasak değil'

Mektubu imzalayanlar arasında, geçmişte şüpheli görüşleriyle tanınan sağcı hahamlar da bulunuyor.

Onlarca İsrailli haham, Binyamin Netanyahu ve üst düzey İsrail savunma yetkililerine hitaben yazdıkları mektupta, "düşmanların sivil halkı canlı kalkan olarak kullandığı" hastanelerin, önceden tahliye uyarısı yapıldığı takdirde bombalanmasının Yahudi dini hukukunda yasak olmadığını belirtti.

İsrail'in Kanal 14 televizyonuna göre İbranice kaleme alınan mektupta "Tanrı'nın savaşında cesaret ve bilgelikle cesurca savaşmaları ve kazanmaları için askerlerin ve bakanların ellerini tüm kalbimizle destekliyoruz" denildi.

Hahamlar, "Büyük kırılmadan ve korkunç acıdan, Tanrı'nın yardımıyla ayağa kalkacağız ve güçleneceğiz. İsrail ulusu, İsrail Kralı Davut'un 'Düşmanlarımı takip edip onları yok edeceğim ve işleri bitene kadar geri dönmeyeceğim' dediği gibi, düşmanlarına saldırmak için cesurca ayağa kalkacaktır.” dedi.

İsrail, Filistinli grupların İsrail'in güneyinde 1.400 kişinin öldüğü ve en az 220 kişinin rehin alındığı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı başlatmasının ardından 7 Ekim'den bu yana kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni acımasızca bombalıyor.

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Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre savaşın başlamasından bu yana Gazze'de 3.650'si çocuk ve 2.252'si kadın olmak üzere en az 8.805 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Kanal 14'e göre hahamlar ayrıca halka önceden uyarı yapılması gerektiğini ve sivil ölümlerin sorumluluğunun "onların arkasına saklanan katillerde" olduğunu söyledi.

Mektubun bir kopyası 30 Ekim'de İsrailli sağcı gazeteci Amit Segal'in resmi Telegram hesabında paylaşıldı.

Mektubun yayınlanması, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'nin bir basın toplantısında Hamas'ın "hastaneleri komuta ve kontrol merkezlerine ve Hamas teröristleri ve komutanları için saklanma yerlerine dönüştürdüğünü" iddia etmesinden günler sonra gerçekleşti.

Al Jazeera İngilizce servisinin haberine göre, Cuma günü Hamas'ın siyasi isimlerinden İzzet el Reşik, grubun El Şifa hastanesini yeraltı askeri altyapısı için bir kalkan olarak kullandığı iddialarını yalanladı.

Bu hahamlar kimler?

Mektubu imzalayanlar arasında, geçmişte şüpheli görüşleriyle tanınan sağcı hahamlar da bulunuyor.

"Masum sivilleri öldürmek ve Gazze'yi yok etmekte bir sorun yok"

Mektubun önde gelen imzacılarından biri olan Dov Lior, sağcı bir haham ve Dini Siyonizm, Yahudi Gücü ve Noam'ı içeren tüm aşırı sağcı Dini Siyonizm koalisyonunun ruhani lideri. Kendisi aynı zamanda aşırı sağcı politikacı Itamar Ben-Gvir'in de ruhani rehberi ve müttefikidir.

Lior, Filistin topraklarında yasadışı yerleşimlerin inşasını sürekli olarak desteklemiş ve Filistinlilerin toprak sahibi olma hakkını tanımamıştır.

Lior 1987'den 2014'e kadar işgal altındaki El Halil kentinde bulunan yasadışı İsrail yerleşimi Kiryat Arba'nın hahamlığını yapmıştır.

1994 yılında öğrencilerinden biri olan Baruch Goldstein, El Halil'deki İbrahimi Camii'nde 29 Filistinliyi vurarak öldürdü. Lior daha sonra Goldstein'ı "Holokost'un tüm şehitlerinden daha mukaddes" olarak tanımladı.

Lior ayrıca 2011 yılında hahamlar Yitzhak Shapira ve Yosef Elitzur tarafından yazılan ve Yahudiler için risk teşkil ettiği düşünülen Yahudi olmayan bebeklerin öldürülmesini onaylayan ırkçı ve soykırımcı bir kitap olan Kralın Tevratı adlı kitaba yazılı destek verdiğini ifade etmiştir.

Temmuz 2014'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bir önceki işgali sırasında Lior, Gazze Şeridi'nin tamamının yok edilmesine izin veren ve İsrail askerlerini savaşanlarla savaşmayanlar arasında ayrım yapma yükümlülüğünden kurtaran bir "psak halacha" (dini bir karar) yayınladı. Ayrıca İsrail'in şu anda Gazze'de yaptığı gibi erzak ya da elektriğin engellenmesine de izin verildiğini söyledi.

Lior, "Masum sivilleri öldürmek ve Gazze'yi yok etmekte bir sorun yok" dedi.

İsrail gazetesi Haaretz 2013 yılında "Haham Dov Lior Müslüman olsaydı, İsrail muhtemelen ona suikast düzenlerdi" şeklinde bir makale yayınladı.

Haham Zvi Yisrael Tau

86 yaşındaki Zvi Yisrael Tau, Kudüs'teki etkili Har Hamor Yeshiva'nın başkanı ve LGBTQ karşıtı Noam siyasi partisinin ruhani lideridir.

Kudüs merkezli bir Yahudi araştırma ve eğitim enstitüsü olan Shalom Hartman Enstitüsü tarafından yayınlanan bir makaleye göre, Tau, İsrail toprakları üzerindeki Yahudi egemenliği konusunda da İsrail’in saldırılarının "krallığımızı kurmak, gücümüzü ve ulusal cesaretimizi tesis etmek için yapılan savaşlar" olduğunu söyledi.

Times of Israel'e göre, Tau’nun ismi geçen yıl birkaç kadının kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmesiyle tartışmalara karışmıştı.

Haham Yitzhak Ginsburgh

1944'te Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Yitzhak Ginsburgh, İsrail'de Yahudi Tevrat'ı ve mistisizmi konusunda önde gelen bir otorite olarak isim yaptı.

1994 yılında, Dov Lior'un öğrencisi, kutsal Ramazan ayında El Halil'deki İbrahimi Camii'nde şafak namazını kılarken 29 Filistinliyi öldüren Amerikalı doktor Baruch Goldstein'ı öven bir broşür yazdı.

Goldstein, İsrail'de “yasadışı" ilan edilen ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanan Haham Meir Kahane'nin Kach partisinin bir üyesiydi.

1990'da New York'ta silahlı bir saldırgan tarafından öldürülen Kahane, İsrail'de sadece Yahudilerin özgürce yaşayabilmesi gerektiğini vaaz ediyor ve ülkeyi eleştirenlere karşı şiddeti teşvik ediyordu.

Ginsburgh ayrıca sağcı bir yerleşimci ve haham olan Yitzhak Shapira ile birlikte The King's Torah (Kralın Tevratı) adlı kitabın bazı bölümlerini onaylamış ve birlikte yazmıştır.

Kitap, Yahudilerin Yahudi olmayanları öldürebilecekleri "yasal bağlamları" özetleme iddiasında.

Times of Israel'in haberine göre, kitabın bir bölümünde Yahudi olmayan bebeklerin öldürülmesine, "büyüyünce kötü ebeveynleri gibi olma ihtimalleri yüksekse" izin veriliyor.

Tartışmalı haham, 2019 yılında İsrail'in eski eğitim bakanı Rafi Peretz ve şu anda İsrail'in maliye bakanı olan Bezalel Smotrich'in sağcı hahamı kutlayan bir ödül töreninde konuşmayı kabul etmesiyle eleştirilere yol açtı.

Haham Meir Mazuz

Tartışmalı görüşleriyle tanınan Meir Mazuz, İsrail'in üst düzey Sefarad Haredi hahamı, Tunus Yahudi cemaatinin başkanı ve Shas Partisi'nin ruhani lideridir. The Jersualem Post'un İsrailli haber kuruluşu Walla'dan aktardığına göre, kısa bir süre önce bir Şabat konferansı sırasında Baruch Goldstein'ı 1994 yılında Hebron'daki Patrikler Mağarası'nda ibadet eden 29 Filistinliyi katlederek "çok büyük bir tehlikeyi önleyen" kişi olarak övdü.

O dönemde öldürülen Filistinlilere atıfta bulunan Mazuz, ibadet edenlerin "baltaları, silahları, bıçakları seccadelerin altına sakladıklarını" söyledi. -ama- bu Yahudi sayesinde tehlike atlatıldı" dedi.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye, Al Jazeera