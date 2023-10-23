İsrailli Haham Reuven: 'Tanrı bize çocukları öldürmemizi emrediyor'
Siyonist Haham Yaron Reuven, İsraillilerin gözünü nasıl kan bürüdüğünü gösteren skandal sözler kullandı. İsrailli Haham, "Tanrı bize çocukları öldürmemizi emrediyor." dedi.
Siyonist Haham Yaron Reuven, İsraillilerin gözünü nasıl kan bürüdüğünü gösteren skandal sözler kullandı. İsrailli Haham, "Tanrı bize çocukları öldürmemizi emrediyor." dedi.
İşgalci İsrail, günlerdir Gazze'de masumların üzerine bomba yağdırmaya, kadın ve çocukları katletmeye devam ediyor.
İsraillilerin gözünü kan bürümüş durumda ve kimseyi umursamadan sivilleri öldürüyor.
SİYONİST HAHAM: TANRI ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEMİZİ İSTİYOR
İsrailli Haham Yaron Reuven, tanırının İsraillilere çocukları öldürmelerini emrettiğini söyleyerek merhahet etmemeleri gerektiğini söyledi.
Siyonist Haham kan donduran sözlerine şöyle devam etti:
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“Tanrı bize çocukları öldürmemizi emrediyor. Kutsal kitabımız savaş zamanında kimseyi sağ bırakmamamızı emrediyor. Merhamet yok.”
“Bir çocuğa bile merhamet edemezsiniz. Merhamet ederseniz o çocuğun büyüdüğü zaman öldüreceği kurbana karşı gaddarlık etmiş olursunuz.
Çünkü o çocuğunun büyüyeceği ideoloji babasının ideolojisinden daha kötüdür.
Tevrat’ın 25inci bölümün 19uncu ayetinde, erkeklerin kadınların ve çocukların yaşama hakkı yoktur der. Tanrı çocukların da öldürülmesini emrediyor.”