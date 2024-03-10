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Dünya İsrailli Haham, Gazze'de bebekler dahil herkesin öldürülebileceğini söyledi
Dünya

İsrailli Haham, Gazze'de bebekler dahil herkesin öldürülebileceğini söyledi

Yeniakit Publisher
2024-03-10 17:53:00 -
İsrailli Haham, Gazze'de bebekler dahil herkesin öldürülebileceğini söyledi

İsrail'de bir din okulunda görev yapan aşırı sağcı Haham Eliyahu Mali, askerlik yapan öğrencilerine Gazze Şeridi'nde "bugünün bebeklerinin yarının savaşçıları olduğunu" ifade ederek, herkesin öldürülmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'de bir din okulunda görev yapan aşırı sağcı Haham Eliyahu Mali, askerlik yapan öğrencilerine Gazze Şeridi'nde "bugünün bebeklerinin yarının savaşçıları olduğunu" ifade ederek, herkesin öldürülmesi gerektiğini söyledi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Yafa'da bir konferansta konuşan Haham Mali, İsrail ordusunda görev yapan cemaatine, "Gazze'de herkesi öldürün" çağrısı yaptı.

Haham, bunun Yahudilik inancına uygun olduğunu savunarak, "Yasalara göre tek bir ruh bile yaşamamalı çünkü bu Mitzvah (İsrail'i düşmanlarından kurtarmak ve işgal topraklarına yerleşmek) savaşıdır. Siz onları öldürmezseniz, onlar sizi öldürecek." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki bebeklerin sorulması üzerine Haham Mali, "Aynı şey, bugün bir bebek, yarın bir savaşçı. Bugünün teröristleri, daha önce yaşamalarına izin verdiğiniz çocuklardır. Teröristleri yaratanlar aslında kadınlardır." diyerek, İsrail askerlerini Gazze'de çocuk ve kadınları öldürmeye teşvik etti.

İsrail'de muhalefetteki İşçi Partisi lideri Merav Michaeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında katliam çağrısı yapan Haham'ın görevden alınması çağrısında bulundu.
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İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda en az 13 bin 430’u bebek ve çocuk, 8 bin 900’ü kadın olmak üzere 30 bin 717 Filistinli öldürüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 5 aydan fazla bir süredir devam ettirdiği saldırıları sırasında 153 günde her gün ortalama 109 bebek ve çocuk hayatını kaybetti.

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