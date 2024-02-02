İsrailli Haaretz gazetesi BÖYLE YAZDI! “Netanyahu yargılansın”

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika’nın soykırım gerekçesiyle Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların sona erdirilmesi talebini reddederek İsrail’in soykırımı önlemesini gerektiren bazı geçici tedbirlerle yetindi.

Bununla birlikte, durumun vahameti ortada: Mahkemenin soykırım iddiasını incelemeyi kabul ettiği gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Hükümet, Knesset, cumhurbaşkanı, İsrail ordusu ve İsrail kamuoyu bu kararı ciddi bir uyarı olarak görmeli ve kararın direktiflerine uymalıdır.

Geçici tedbirler, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi’nde öngörüldüğü üzere soykırımı, sivillerin öldürülmesini, zarar verilmesini ve doğumların engellenmesini önlemek için elinden gelen tüm adımları atmasını gerektirmektedir. Kararlar İsrail’e insani yardımın Gazze’ye girmesine izin vermesi talimatını veriyor.

Mahkeme ayrıca İsrail’in Gazzelilere yönelik soykırım kışkırtıcılığını cezalandırmasını emretti. Mahkeme İsrail’in kendini savunma hakkına itiraz etmedi, ancak aynı zamanda İsrail’in elindeki araçlarla önlemesi gereken sivillere yönelik ciddi zararı da tanımladı. Bu da İsrail’in savaş hukukuna uyması, sivillere verilen zararı azaltmak için tüm tedbirleri alması ve insani yardımın sivillere ulaşmasını sağlaması gerektiği anlamına gelmektedir.

SOYKIRIM ÇIĞIRTKANLIĞI

Başsavcı Gali Baharav-Miara’nın cumhurbaşkanı, başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri ve diğer kamuya mal olmuş kişilerin sayısız kışkırtıcı ve tehlikeli açıklamaları karşısında gösterdiği gevşekliğin bedeli ağır oldu. İsrail’e karşı açılan dava dilekçesinde çok sayıda ifadeye atıfta bulunuldu ve bu ifadelerden ve yargının kışkırtıcıları cezalandırmamasından soykırım kastı çıkarıldı. Mahkeme kararında, Baharav-Miara’nın dilekçeyle ilgili duruşmadan birkaç gün önce üst düzey yetkililerin kışkırtıcı açıklamalarına karşı harekete geçmeye başladığını duyurmasına atıfta bulundu. Başsavcı bu konuda ısrarcı olmalı ve kışkırtıcıları cezalandırmalıdır. Mahkemenin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın açıklamalarına atıfta bulunma kararı son derece önemlidir.

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Bu karar, mahkemenin devletin üst düzey yetkililerinin açıklamalarını çok ciddiye aldığını ve İsrail’de olduğu gibi, yani ahlaki lekeyi milletvekilleri Nissim Vaturi, Tally Gotliv ve benzerlerinin üzerine yıkmak ve İsrail politikasını temsil etmedikleri iddiasıyla görmezden gelmek istemediğini göstermektedir. Tüm İsrail liderliği kendini ifade etme biçimini değiştirmeli, değiştirmezse başsavcı onlarla sert bir şekilde mücadele etmelidir. Ancak sözlerin ötesinde, sivillere verilen zararı azaltmak ve Gazze’de makul yaşam koşullarına izin vermek için mümkün olan her şeyi yapmak daha önemlidir. Sadece Lahey korkusundan değil, esas olarak kendi insanlığımızı korumak için....