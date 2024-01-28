İsrailli gazeteciden Netanyahu'ya tepki

“Gazze özgürlük istiyor, Gazze özgürlüğü hak ediyor, gerisi kendimizle oynadığımız bir oyun. Sorunun özü budur.”



İsrailli gazeteci Gideon Levy, aylardır Gazze'ye bomba yağdıran Netanyahu yönetimini bir kez daha hedef aldı. “Bu duruma kayıtsız kalmak mümkün değil. Şu soruyu da sormak istiyorum, bütün bu savaşın amacı ne? Rehineler mi? Sizin de dediğiniz gibi bırakılacaklarına dair bir emare bulunmuyor.”



İsrail'in sol ve liberal çizgideki gazetesi Haaretz yazarı Levy CNN International'a konuştu. Netanyahu'nun iktidarda kalmak için savaşı bitirmek istemediğini söyledi. “İnsanlar, hayatlarını kaybediyor. Rehineler, korkunç koşullarda yaşıyorlar. Ve savaş, bir sonuca ulaşmıyor. Netanyahu'nun da bu durumu sona erdirmeye dair bir düşüncesi olmadığı görülüyor. Hamas'ı yok etme hayali içinde. Belki üç ayda, belki de üç yılda. Peki bu süreçte ne olacak? Hem Filistinliler hem de İsrailliler acı çekecek. Başka ne olabilir ki?”

Levy'ye göre "savaşın bitişi Netanyahu'nun da bitişi" anlamına geliyor. “Halen savaşın devamını destekleyen İsraillilerin çoğunluğuna da güveniyor. Bunu unutmamalıyız. İsrail'de bu savaşa karşı bir muhalefet yok gibi. Netanyahu'nun yönetimine büyük bir muhalefet var ama savaşa karşı değil. Maalesef. Yani Netanyahu buna devam ediyor çünkü herhangi bir alternatif onun için daha kötü olacaktır. Her ne kadar hayatta kalmak için pek çok şeyi yapıyor olsa da bunu sadece kişisel sebeplerden dolayı yapmadığını kabul ediyorum çünkü bu savaş bittiğinde siyasi kariyeri de sona erebilir.”



Levy, Netanyahu'nun "Gazze'nin yönetimini Filistinlilere bırakmayacağız" açıklamasına da tepki gösterdi. “Hamas'ın yerini kim alacak? Diyelim ki bu fantastik amaca ulaşıldı, Hamas çöktü. Gazze'yi New York Yahudileri Federasyonu mu yönetecek? Birisinin korkunç bir durumda olan 2,3 milyon Filistinliyi yönetmesi gerekiyor ve onlara kimin onları yöneteceğini, hayatlarını kimin yöneteceğini dikte edemezsiniz. Bu nedenle, bir oyununuzun sonu yoksa, hiç başlatmayın.”

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