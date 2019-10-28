İsrailli Gazeteci gerçekleri birer birer yüzlerine vurdu!

Tufan ACAR yeniakit.com.tr

"İsrail lobisi olmasaydı, İsrail daha yaşanılası daha adil bir yer olurdu." diyen Levy, "İsrail lobisi olmasaydı, ABD daha demokratik bir ülke olurdu. Peki aranızda İsrail'in işgal bağımlısı olduğuna dair şüphesi olan var mı? İsrail toplumunun yapısı değişmediği sürece bu bağımlılık devam edecek. İsrail toplumu kendini kalkanların ardında gizliyor. Kendini sadece fiziksel olarak değil zihinsel olarak da duvarlarla çevrelemiş. Bu durum artık uluslararası bir müdahale gerektiriyor. Çünkü İsraillilerin beyni yıkanmış ve yalanların içinde yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

'Tek mağdurun kendileri olduğunu düşünürler'

İsraillilerin seçilmiş kişiler olduklarını düşündüklerinden dolayı vicdanlarının rahat olduğunu belirten Levy, şunları söyledi:

"Bu seçilmişliğin onlara istedikleri her şeyi yapma hakkını verdiğini sanırlar. İkincisi tarihte bu denli işgalci olup da kendisini mağdur olarak tanıtan hiçbir güç yoktur. Tek mağdurun kendileri olduğunu düşünürler."

'Filistinlileri insan olarak görmezler'

"Üçüncüsü ki en tehlikeli olanıdır. Filistinlileri insan olarak görmezler. İnsan olarak görmedikleri bu halka yapılan zulümler onları rahatsız etmez. Amerika İsrail'e müdahale etmediği sürece İsrail kendini neden değiştirsin ki? Gazze'nin bombalandığı zamanlarda İsrail'i görmeliydiniz. Üstlerinden Gazze'yi bombalamaya giden helikopterler geçerken plajlar dolup taşıyordu."