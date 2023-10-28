İsrailli gazeteci Cohen'den insanlık dışı Gazze' paylaşımı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yoğun askeri hareketliliğe girişirken, karadan ve havadan bombardımanını artırdı.

İSRAİLLİ GAZETECİ COHEN'DEN İNSANLIK DIŞI PAYLAŞIM

Bu akşam yaşanan ağır bombardıman devam ederken İsrailli gazeteci Edy Cohen'den skandal bir açıklama geldi. Cohen sosyal medya hesabından, bombalanmaya devam eden Gazze'ye yönelik insanlık dışı bir paylaşımda bulundu.

Bombalanmış bir Gazze fotoğrafını paylaşan Cohen, "Gazze'de elektriğe ihtiyaç yok. Sen her zaman aydınlıksın Gazze.” diyerek masum sivillerle alay etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"GAZZE ARTIK TAŞ DEVRİNDE"

Cohen bir diğer paylaşımında da, "Resmi olarak: Gazze artık Taş Devri'nde. Su yok Elektrik yok, İnternet yok, İlaç yok, Yemek yok" ifadelerini kullandı.