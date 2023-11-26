  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kanada vermeyince ASELFLIR-500'ü ASELSAN üretmişti! Fiyatı ortaya çıktı, bu rakam abartmıyoruz Türkiye'yi ayağa kaldıracak

Yatan değil terleyen Cumhurbaşkanı! Erdoğan'dan sahnede telefon mesaisi

Onlarcası bölgeye getirildi! TB2 SİHA'ları vurmak için çalışmalara başladılarhttps://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/onlarcasi-bolgeye-getirildi-tb2-sihalari-vurmak-icin-calismalara-basladilar-67726

Bugün yürürlüğe girdi... Bunu yapmayan yandı: Cezası 2 bin 568 lira

Hakan Fidan emri verdi! İsrail'in planı patladı

Acı tablo gün yüzüne çıktı! Denetimden kaçan Yavaş Sayıştay'a yakalandı

TDT Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları’ndan batılı ülkelere Filistin uyarısı: Kendi vatandaşlarınızın çığlıklarına kulak verin

Türkiye depremini bilen Simpsonsların yeni tahmini dünyayı ayağa kaldırdı! Bu tahmin sonrası herkesin uykuları kaçacak

Hani insanın yerini alıyordu! Robotlar da bunu asla yapamaz

Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin son noktayı koydu
Dünya İsrailli esirler Hamas'ı anlattı
Dünya

İsrailli esirler Hamas'ı anlattı

Yeniakit Publisher
2023-11-26 03:09:00 -
İsrailli esirler Hamas'ı anlattı

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında cuma gecesi serbest bırakılan İsrailli esirlerin açıklamaları Hamas'ı canavarlaştırmaya çalışanları utandırdı.

İsrailli haber platformu Walla'nın haberine göre, cuma gecesi Gazze Şeridi'nden büyükanne, anne ve bir erkek çocuğun serbest bırakıldığı Munder ailesinin yakını, aileyi ziyaret ettikten sonra esirlerin anlattıklarını paylaştı.

Munder ailesinin üyesi, "(İsrailli esirler) Olumsuz bir durum yaşamadılar. İnsanca muamele gördüler. Düşündüğümüz gibi dehşet hikayeleri yoktu." ifadesini kullandı.

İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'ne götürülmek üzere motosiklete bindirildikten sonra şiddet görmediklerini belirten aile üyesi, İsrailli esirlerin kendilerine verilen radyo ve televizyondan haberleri takip ettiklerini söylediklerini aktardı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Kaynak: AA

50 günlük aralıksız saldırıların ardından Halid Meşal İstanbul'da Hamas'ın durumunu açıkladı
50 günlük aralıksız saldırıların ardından Halid Meşal İstanbul'da Hamas'ın durumunu açıkladı

Dünya

50 günlük aralıksız saldırıların ardından Halid Meşal İstanbul'da Hamas'ın durumunu açıkladı

Hamas’tan flaş paylaşım! Rehine takasından çarpıcı anlar
Hamas’tan flaş paylaşım! Rehine takasından çarpıcı anlar

Gündem

Hamas’tan flaş paylaşım! Rehine takasından çarpıcı anlar

Hamas'tan son dakika esir takası kararı
Hamas'tan son dakika esir takası kararı

Dünya

Hamas'tan son dakika esir takası kararı

İsrail'den Hamas açıklaması
İsrail'den Hamas açıklaması

Dünya

İsrail'den Hamas açıklaması

Hamas'tan son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
Hamas'tan son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Gündem

Hamas'tan son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23