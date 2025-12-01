İsrailli emekli Tümgeneralden kritik uyarı: ordu 'En ciddi insan kaynakları krizi' ile karşı karşıya
İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, kaleme aldığı makalede İsrail ordusunun "tarihindeki en ciddi insan kaynakları kriziyle" karşı karşıya olduğunu açıkladı
İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail gazetesi Maariv'de yayımlanan kapsamlı makalesinde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin personel yapısındaki tehlikeli düşüşü masaya yatırdı.
Brik, yaşanan krizin ordunun geleceği için büyük bir risk taşıdığını vurguladı.
SUBAY VE ASTSUBAY KAÇIŞI
Brik, son aylarda ordudaki üst ve orta kademede yaşanan personel kaybına dikkat çekti:
-
Binlerce subay ve astsubay askerlik hizmetinden kaçıyor, bazen çeşitli bahanelerle görevden kaçınıyor.
-
Çok sayıda subay derhal terhis talep ediyor; genç askerler ise daimi hizmet sözleşmelerini imzalamayı reddediyor.
-
Bu durum, orduda "önemli bir profesyonel personel açığına" yol açmış durumda.
SAVAŞ HAZIRLIĞI TEHLİKEDE
Tümgeneral Brik, insan kaynağındaki keskin düşüşün sonuçlarının operasyonel seviyede görüldüğünü belirtti:
-
Personel açığı, askeri teçhizatın bakımını ve muharebe sistemlerinin işleyişini olumsuz etkiliyor.
-
Bu durumun devam etmesi, "kısa süre içinde ordunun tamamen etkisiz hale gelmesine" neden olabilir.
-
Brik, insan gücü krizinin İsrail ordusunun operasyonlarını "tamamen felç edebileceği" uyarısını yineledi.
YANLIŞ KARARLAR KRİZİ TETİKLEDİ
Brik, krize yol açan temel politik yanlışları da eleştirdi:
-
Son yıllarda göreve gelen genelkurmay başkanlarını "uygunsuz kararlar" almakla suçladı.
-
Bu kararlar arasında, kapsamlı personel kesintileri ve askerlik süresinin (erkeklerde 3 yıla, kadınlarda 2 yıla) düşürülmesi yer aldı.
-
Bu politikalar, son derece profesyonel ve deneyimli kadroları ordudan ayrılmaya itti ve hassas pozisyonlarda zorluklarla başa çıkamayacak personelin kalmasına neden oldu.
GAZZE SALDIRILARININ ETKİSİ
Brik, ordunun insan gücü biriminin yıllardır profesyonellikten yoksun çalıştığını ve güncel olmayan teknolojik sistemler nedeniyle "bilgi körlüğü" yaşandığını savundu. Yaşanan krizi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların yol açtığı ağır kayıplar daha da derinleştirdi:
-
Resmi verilere göre, 2 yıl süren Gazze saldırılarında 923 İsrailli asker öldü, 6 bin 399 asker yaralandı.
-
İsrail medyasına göre ise yaklaşık 20 bin asker travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) yaşıyor.
-
İsrail, moral kaygısıyla daha yüksek ölü sayısını gizlemekle suçlanıyor.
Saldırı, 70 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve 170 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı.