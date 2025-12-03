Yayladan stadyuma! Karadeniz kadınının Trabzonspor tutkusu

Ali Yıldırım ise eşinin Trabzonspor’a olan ilgisinin hoşuna gittiğini aktararak, “Devamlı maçları takip ediyordum. Hanımım ‘beni de götür, ne var orada?’ diye talepte bulundu. Sonra bileti alıp Kayserispor maçına gittik. Stadyumu ve ışıkları gördüklerinde etkilendiler. Fırsat buldukça maça geliyorlar. Deplasmana bile beraber gittik. Trabzonspor medyası tarafından hanımların maça gidişine özel klip hazırlandı. Ertuğrul Başkan bunu izlemiş bizi VIP’te ağırladı. Misafir olmak güzel bir duygu; çok güzel bir anı oldu. Hanımlar için de farklı oldu. Ertuğrul Doğan, maddi destekleri yanında yokken kendi başına ağır yüklerin altında başarılı işler yapıyor. Taraftar olarak yönetimi, hocayı ve oyuncuları desteklemek bize düşüyor. Bundan sonra her gelen bizi stadın önünde görecek” dedi.