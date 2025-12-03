  • İSTANBUL
Yaşam
11
Yeniakit Publisher
Yayladan stadyuma! Karadeniz kadınının Trabzonspor tutkusu

DHA Giriş Tarihi:
Yayladan stadyuma! Karadeniz kadınının Trabzonspor tutkusu

Trabzon’da kırsalda zorlu şartlarda günlük mesailerini sürdüren kadınlar, Trabzonspor’un maçlarını da büyük bir tutkuyla takip ediyor. Sabah erken saatlerde ahırda hayvanlarını besleyen, tarlada ot biçen, ev işleriyle ilgilenen kadınlar, maç günlerinde akşam olunca formalarını giyerek yayladan yola çıkıp, stadyuma gidiyor, oynadıkları horon ve söyledikleri coşkulu marşlarla gönül verdikleri bordo mavili takımlarına destek oluyor.

#1
Tonya ilçesinin yüksek kesimlerinde zorlu şartlarda, bağ bahçe ve besicilikle günlük mesailerini sürdüren Karadeniz’in çalışkan kadınları, sabah gün doğmadan başlayan yoğun mesailerine rağmen Trabzonspor sevgisinden vazgeçmiyor. Günlerini bağda, bahçede, ahırda ve tarlada geçiren kadınlar, hem hayvanlarını besleyip, ot biçiyor hem de ev işlerini yürütüyor.

#2
Sabah inekleri sağarak güne başlayan kadınlar, Trabzonspor’un maçlarını kaçırmamak için de büyük çaba harcıyor. Yayladan yola çıkıp, akşam maçına yetişen kadınlar kimi zaman gece yarısı döndükleri evlerinde hayvan sağarak, kimi zaman da sabaha karşı yeniden tarlaya dönerek yaşam mücadelesini sürdürüyor.

#3
Eşleriyle birlikte maç günü peştamal ve kuşaklarının üzerine bordo mavili formalarını giyip, horonla stadyuma yürüyen kadınlar, tribünde de horon coşkusunu bırakmıyor. Takımları gol attığında sevinci horonla kutlayan, yenilgi olsa da desteğini çekmeyen kadınlar, Trabzonspor’un en renkli ve güçlü taraftar görüntüsünü oluşturuyor.

#4
Kulübün ‘Gerçek aşkın bahanesi olmaz, bu mücadele sensiz hiç olmaz’ adlı kısa filminde kamera karşına geçip, rol alan, gündelik işlerinde artan kalan zamanlarında aralarında futbol konuşan kadınlar, tribünlerde renkli görüntüler oluşturuyor.

#5
Günün tüm yorgunluğunu Trabzonspor’un maçında attığını ifade eden Nuran Yıldırım, “Sabahtan kalkar ineklerimizi yediririz. Evimizi de siler süpürürüz. Bağ, bahçeye iner ineklerimiz için yiyecek alır öğle vakti yine onları yediririz. O gün maça gideceksek gitmeden yine ineklerimizi yediririz. Yıkanıp, temizlendikten sonra maça gideriz. Stada gittiğimiz gibi horon oynarız, sonra içeri gireriz. O sahayı görmek çok hoşumuza gidiyor. Maçı stadyumda izlemek bir başka oluyor. Önceden Trabzonspor takımını tutardım ama eşim evde maç izlerken izlemezdim. Eşim beni ilk kez Kayserispor maçına götürdü. Orayı gördükten sonra ‘her zaman gideceğim’ dedim. Allah razı olsun beni götürüyorlar.

#6
Yaz işimiz başka, kış işimiz başka. Elbette yoruluyoruz ama tüm yorgunluğumuzu hem horon oynayarak hem de maçı izleyerek atıyoruz. Bir aksilik olmadıkça Trabzonspor’un hiçbir maçını kaçırmıyoruz. Fatih Hoca’dan memnunuz, oyuncuları seviyoruz. Çok güzel yönetiyor. İnşallah bu sene şampiyon oluruz. Trabzonspor benim aşkım. Trabzonspor şampiyon olduğu sene sahaya indik. Ben sahadan çim kopardım; o çimleri hala saklıyorum. Çünkü Trabzonspor bizim olmazsa olmazımızdır” diye konuştu.

#7
Atmosferden çok etkilendiğini söyleyen Menşure Şanlı ise tüm kadınları stadyumda maç izlemeye davet ederek, “Sabahtan kalkıp ineklerimizi yedirir evimizi temizleriz. Bağımızda bahçemizde çayır biçeriz. Lahanamız, pazımız var onlarla ilgileniyoruz. Akşamüstü maça gitmek için hazırlanırız. Formalarımızı giyip maça gideriz. Tabii ki horon oynarız. Sesleri duyunca kendimizi tutamayıp, daha gitmeden horon etmeye başlıyoruz. Merdivenden ilk çıktığımda o ışıklar ve ambiyansı çok seviyorum. Bir değişik oluyorum. Maçı izleyip eğleniyoruz.

#8
Trabzonspor bu sene de çok iyi. Hiç gitmemiştim, Trabzonspor şampiyon olunca gitmeye başladım. Fatih Hocamızı çok seviyoruz. Trabzon’un evladıdır. Onuchau ‘da çok iyi, Oluia’i zaten bir olay. Hepsini seviyor ve destekliyoruz. İnşallah şampiyon olacak. Yaz sezonunu yaylada geçiriyoruz. Maçtan çıkınca 3 saatte yaylaya gidebiliyoruz. Gece maçtan geldikten sonra ineklerimi yediriyorum. Trabzonspor bir yaşam biçimi; sevgi, mutluluk, aşk her şey Trabzonspor’da var” ifadelerini kullandı.

#9
Ali Yıldırım ise eşinin Trabzonspor’a olan ilgisinin hoşuna gittiğini aktararak, “Devamlı maçları takip ediyordum. Hanımım ‘beni de götür, ne var orada?’ diye talepte bulundu. Sonra bileti alıp Kayserispor maçına gittik. Stadyumu ve ışıkları gördüklerinde etkilendiler. Fırsat buldukça maça geliyorlar. Deplasmana bile beraber gittik. Trabzonspor medyası tarafından hanımların maça gidişine özel klip hazırlandı. Ertuğrul Başkan bunu izlemiş bizi VIP’te ağırladı. Misafir olmak güzel bir duygu; çok güzel bir anı oldu. Hanımlar için de farklı oldu. Ertuğrul Doğan, maddi destekleri yanında yokken kendi başına ağır yüklerin altında başarılı işler yapıyor. Taraftar olarak yönetimi, hocayı ve oyuncuları desteklemek bize düşüyor. Bundan sonra her gelen bizi stadın önünde görecek” dedi.

#10
Mehmet Şanlı ise eşinin fanatik bir Trabzonspor taraftarı olduğunu ifade ederek, “Eşime maç izleme aşkı vurdu. Göçümüz yaylada duruyor. Yayladan al, stada götür derken özel şoförleri oldum. Geçenki maç saat 21.00’da başladı. Saat 01.00’da maçtan gelip yaylaya çıktık. Eşim hayvanların sütünü gece sağdı. Tutturdular bir maç izleme gaydası. Gidiyoruz hep beraber dönerken de Akçaabat köftesi de yiyoruz. Ailece güzel vakit geçiriyoruz. Maç hastası oldular. Gidiyoruz horon oynuyorlar. İçerde de oynuyorlar. Kupa maçlarına da gidiyoruz. Trabzonspor’a başarılar diliyoruz” diye konuştu.

