DHA Giriş Tarihi: Yayladan stadyuma! Karadeniz kadınının Trabzonspor tutkusu
Trabzon’da kırsalda zorlu şartlarda günlük mesailerini sürdüren kadınlar, Trabzonspor’un maçlarını da büyük bir tutkuyla takip ediyor. Sabah erken saatlerde ahırda hayvanlarını besleyen, tarlada ot biçen, ev işleriyle ilgilenen kadınlar, maç günlerinde akşam olunca formalarını giyerek yayladan yola çıkıp, stadyuma gidiyor, oynadıkları horon ve söyledikleri coşkulu marşlarla gönül verdikleri bordo mavili takımlarına destek oluyor.