Elektrik Hatlarındaki Renkli Topların Sırrı Çözüldü!

Elektrik iletim hatlarında sıkça görülen kırmızı, beyaz ve turuncu renkli topların ne işe yaradığı uzun süredir merak konusuydu. Birçok kişinin sadece dekoratif bir işaret sandığı bu kürelerin, aslında hayat kurtaran bir güvenlik mekanizması olduğu ortaya çıktı. Elektrik hatlarında sıkça görülen kırmızı ve beyaz renkteki toplar, yıllardır herkesin dikkatini çekmesine rağmen ne işe yaradıkları pek bilinmiyordu. İlk bakışta dekoratif bir işaret gibi duran bu büyük kürelerin, aslında hava trafiğinde çarpışmaları önleyen hayati bir güvenlik sistemi olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, bu topların özellikle alçak irtifada uçan uçak ve helikopterler için kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Görünmeyen tehlikeleri görünür kılan bu işaretler, hem pilotlar hem de kara trafiği için büyük bir koruma sağlıyor.