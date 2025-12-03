  • İSTANBUL
Elektrik Hatlarındaki Renkli Topların Sırrı Çözüldü!

Elektrik iletim hatlarında sıkça görülen kırmızı, beyaz ve turuncu renkli topların ne işe yaradığı uzun süredir merak konusuydu. Birçok kişinin sadece dekoratif bir işaret sandığı bu kürelerin, aslında hayat kurtaran bir güvenlik mekanizması olduğu ortaya çıktı. Elektrik hatlarında sıkça görülen kırmızı ve beyaz renkteki toplar, yıllardır herkesin dikkatini çekmesine rağmen ne işe yaradıkları pek bilinmiyordu. İlk bakışta dekoratif bir işaret gibi duran bu büyük kürelerin, aslında hava trafiğinde çarpışmaları önleyen hayati bir güvenlik sistemi olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, bu topların özellikle alçak irtifada uçan uçak ve helikopterler için kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Görünmeyen tehlikeleri görünür kılan bu işaretler, hem pilotlar hem de kara trafiği için büyük bir koruma sağlıyor.

Uçak ve Helikopterler İçin Kritik Uyarı Sistemi Uzmanlara göre bu renkli kürelerin temel amacı, özellikle alçak irtifada uçan uçak ve helikopterleri uyarmak. İnce yapılı elektrik telleri pilotlar tarafından çıplak gözle fark edilmesi en zor engeller arasında bulunuyor. Renkli ikaz topları ise telleri belirgin hale getirerek çarpışma riskini minimuma indiriyor. Sis, yağmur, kar gibi düşük görüş şartlarında bile yüksek kontrast oluşturan bu küreler, hava araçlarının telleri uzaktan fark etmesini sağlıyor.

Neden Kırmızı ve Beyaz? Kürelerde genellikle kırmızı, beyaz ve turuncu gibi dikkat çekici tonlar tercih ediliyor. Bunun sebebi, bu renklerin her türlü hava koşulunda maksimum görünürlük sunması. Böylece pilotlar, yaklaşırken elektrik hatlarının konumunu daha kolay belirleyebiliyor.

Sadece Hava Trafiği Değil, Kara Trafiği İçin de Önemli Bu küreler yalnızca hava araçlarını uyarmıyor. Karayolları, su kenarları ve yerleşim bölgelerine yakın alanlarda da elektrik tellerinin fark edilmesini sağlayarak güvenlik ve farkındalık yaratıyor. Alçak Uçuş Bölgelerinde Zorunlu İkaz topları başta: Havaalanı çevreleri Helikopter iniş–kalkış bölgeleri Askeri üsler Su yolları Alçak uçuş güzergâhları gibi kritik bölgelerde zorunlu olarak kullanılıyor. Tellerin üzerine cıvatalı kelepçelerle sabitlenen bu küreler, hem kolay montaj hem de maksimum dayanıklılık sunuyor.

