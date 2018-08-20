İsrailli belediye çalışanlarından küstah saldırı

İsrailli belediye çalışanları Kudüs’te kaldırıma meyve sebze tezgahı açan Filistinlilerin tezgahına saldırdı.

İsrailli belediye çalışanları Kudüs’ün Salah al-Din caddesinde meyve sebze tezgahı açan Filistinli çiftçilerin tezgahlarına saldırdı, çiftçilerin satmak üzere getirdikleri mahsullerini yerlere attı. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail askerlerinin aralarında yaşlı bir kadının da olduğu satıcılara saldırarak zor kullandığı aktarıldı.

Dağıtılan tezgâhın, yerdeki sebze ve meyvelerin görüntüsü ise bir aktivist tarafından sosyal medyada paylaşıldı.