İsrailli bakandan Lübnan'lı sivillere tehdit! Hadsiz siyonist Gazze'deki vahşeti örnek gösterdi
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'ı tehdit ettiği açıklamasında Gazze'deki sivil katliamını örnek gösterdi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse ziyaret düzenledi.
Lübnan sınırındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan siyonist Gallant, "Hizbullah bu tür hatalar yaparsa bunun bedelini ödeyecek olanlar, öncelikle Lübnan vatandaşlarıdır." diyerek sivilleri hedef aldı.
Gallant, "Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da yapabiliriz" ifadelerini kullandı.