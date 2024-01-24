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Gündem İsrailli bakandan kan donduran çağrı! Gazzeliler için bunu istedi
Gündem

İsrailli bakandan kan donduran çağrı! Gazzeliler için bunu istedi

Yeniakit Publisher
2024-01-24 16:44:00 - 2024-01-24 16:52:22
İsrailli bakandan kan donduran çağrı! Gazzeliler için bunu istedi

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, yardımların siyonistler tarafından engellenmesi nedeniyle hayvan yemlerini öğüterek hayatta kalmaya çalışan Gazzelilere nükleer silah atılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Eliyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine gitti.

Burada yaptığı açıklamada, "Gazze'ye nükleer silah atılması çağrısını" tekrarlayan Eliyahu, İsrail'e yönelik açılan "soykırım" davasına bakan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) da tutumunu bildiğini kaydetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Güney Afrika, UAD'ye sunduğu dilekçeye, Miras Bakanı Eliyahu'nun Gazze'ye nükleer silah atılmasına ilişkin açıklamasını, İsrail'in Gazze’de soykırım yapma niyeti olarak eklemişti.

-İsrailli Bakan'ın "Gazze'ye nükleer bomba olasılığı" açıklaması

Eliyahu, 5 Kasım’da katıldığı bir radyo programında da nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.
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Bu açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.

Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya, Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.

Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savunmuştu.

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