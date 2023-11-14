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Dünya İsrailli Bakandan insanlık dışı karara destek
Dünya

İsrailli Bakandan insanlık dışı karara destek

Yeniakit Publisher
2023-11-14 18:01:00 - 2023-11-14 18:08:54
İsrailli Bakandan insanlık dışı karara destek

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi çağrılarına destek verdi.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Danny Danon ile ana muhalefet lideri Yair Lapid'in partisi Yeş Atid (Gelecek Var) Milletvekili Ram Ben-Barak'ın, The Wall Street Journal'a ortak yazdığı ve Filistinlilerin sürgün edilmesi çağrısında bulundukları makaleyi alıntılayarak paylaşımda bulundu.

İsrailli Bakan, "Hakikat anında, herkes Yahudi gücünü konuşuyor." ifadelerini kullandı.

Danny Danon ile Ram Ben-Barak dün yayımlanan makalelerinde uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kabul etme çağrısı yapmıştı.

Avrupa ülkelerinin çatışmalardan kaçan mültecilere yardım etme konusunda uzun bir tarihi olduğuna dikkat çekilen makalede, her ülkeye en az 10 bin kişinin kabul edilmesinin Gazze'deki krizin hafiflemesine yardımcı olacağı öne sürülmüştü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de bugün, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu iddia etmişti.
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Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de geçmişte bir üyesiydi.

Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymişti.

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