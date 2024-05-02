İsrailli bakandan Erdoğan'a 'ticaret' kararı sonrası hadsiz sözler!

Bloomberg News, Türkiye'nin İsrail ile tüm ihracat ve ithalatını 2 Mayıs Perşembe günü itibari ile durdurma kararı aldığını yazdı.

Kararın ardından İsrail Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, haddini aşan açıklamasında, "Türkiye, İsrail'e ithalat ve ihracatı bloke ederek anlaşmaları ihlal ediyor. Türk halkının ve iş adamlarının çıkarlarını hiçe sayan, uluslararası ticaret anlaşmalarını hiçe sayan bir diktatör böyle davranır." dedi.

Siyonist bakan sözlerinin devamında "Alternatifler oluşturacağız. İsrail güçlü ve cesur bir ekonomiyle ortaya çıkacak. Biz Kazanıyoruz, onlar kaybediyor." ifadelerini kullandı.