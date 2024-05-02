  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsrailli bakandan Erdoğan'a 'ticaret' kararı sonrası hadsiz sözler!
Gündem

İsrailli bakandan Erdoğan'a 'ticaret' kararı sonrası hadsiz sözler!

Yeniakit Publisher
2024-05-02 20:40:00 - 2024-05-02 20:43:28
İsrailli bakandan Erdoğan'a 'ticaret' kararı sonrası hadsiz sözler!

Türkiye'nin İsrail ile tüm ithalat ve ihracatını durdurma kararından sonra İsrail Dışişleri Bakanı'ndan haddini aşan bir açıklama geldi.

Bloomberg News, Türkiye'nin İsrail ile tüm ihracat ve ithalatını 2 Mayıs Perşembe günü itibari ile durdurma kararı aldığını yazdı.

Kararın ardından İsrail Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, haddini aşan açıklamasında, "Türkiye, İsrail'e ithalat ve ihracatı bloke ederek anlaşmaları ihlal ediyor. Türk halkının ve iş adamlarının çıkarlarını hiçe sayan, uluslararası ticaret anlaşmalarını hiçe sayan bir diktatör böyle davranır." dedi.

Siyonist bakan sözlerinin devamında "Alternatifler oluşturacağız. İsrail güçlü ve cesur bir ekonomiyle ortaya çıkacak. Biz Kazanıyoruz, onlar kaybediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail destekçisi Starbucks yine zam yaptı! Kahveyi 145 liradan satacak
İsrail destekçisi Starbucks yine zam yaptı! Kahveyi 145 liradan satacak

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail destekçisi Starbucks yine zam yaptı! Kahveyi 145 liradan satacak

Dünya basını Türkiye'nin İsrail'e karşı kararını böyle duyurdu
Dünya basını Türkiye'nin İsrail'e karşı kararını böyle duyurdu

Dünya

Dünya basını Türkiye'nin İsrail'e karşı kararını böyle duyurdu

Türkiye İsrail ile tüm ihracat ve ithalatını durdurdu!
Türkiye İsrail ile tüm ihracat ve ithalatını durdurdu!

Gündem

Türkiye İsrail ile tüm ihracat ve ithalatını durdurdu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23