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Dünya İsrailli bakan, ‘Netanyahu’ya güvenmiyorum’ deyip, bıraktı
Dünya

İsrailli bakan, ‘Netanyahu’ya güvenmiyorum’ deyip, bıraktı

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin Turizm Bakanı Asaf Zamir, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:00:00 -
İsrailli bakan, ‘Netanyahu’ya güvenmiyorum’ deyip, bıraktı

Zamir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon ortağı ve üyesi olduğu Mavi-Beyaz İttifakı’nın lideri Benny Gantz’a istifasını ilettiğini duyurdu.
Netanyahu’yu kişisel çıkarlarını her şeyin önüne koymakla suçlayan Zamir, “Güvenmediğim birinin (Netanyahu) yönetimindeki bir hükümette daha fazla yer alamazdım” dedi.

Zamir, Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirilmesini öngören yasa tasarısına tepki göstermiş ve “ret” oyu vermişti. Tepkilere neden olan tasarı, Mavi-Beyaz ile Netanyahu’nun partisi Likud arasında sağlanan uzlaşı sonucu salı günü Meclis’te kabul edilmişti.

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