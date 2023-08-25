İsrailli Bakan Ben-Gvir: İsraillilerin hakları Filistinlilerden daha önemli

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kendisinin ve ailesinin haklarının Filistinlilerin haklarından daha önemli olduğunu söyledi.

Ben-Gvir çarşamba günü İsrail merkezli Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, Benim, eşimin ve çocuklarımın Yahudiye ve Samarya Bölgesi (Batı Şeria) yollarında dolaşma hakkı, Arapların dolaşım hakkından daha önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kanal 12 gazetecisi Muhammed Magadli ile hareretli bir tartışma yaşayan Ben-Gvir, "Üzgünüm Muhammed. Ancak gerçek bu. Doğru olan bu. Benim yaşam hakkım onların hareket hakkından önce gelir." dedi.

Filistinliler ise Ben-Gvir'in açıklamaları sonrasında bir İsrail bakanının, "Yahudi üstünlüğüne" dayanarak Filistinlilere karşı "apartheid devlet" uygulamalarını dayattığını savundu.

İsrail'in işgal altındaki bölgelerde Filistinlilerin yaşam koşullarına kısıtlama uygulamaları "apartheid devlet"in bir yansıması olarak yorumlanıyor.

Kaynak: Mepa News

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