İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki: "Senin..."
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları 16'ncı gününde devam ederken Başbakan Netanyahu'nun askeri üssü ziyareti sırasında İsrailli bir askerin başbakana karşı çıktığı anlar kayda alındı.
7 Ekim günü Hamas güçlerinin operasyonuna karşılık veren İsrail arasında büyük bir gerilim yeniden başladı.
Karşılıklı çatışmalar sürerken İsrail Gazze'yi abluka altına aldı ve saldırılarını sürdürdü.
İsrail, 16 gündür Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini vuruyor.
Binlerce sivil hayatını kaybederken, karşılıklı çatışmalar devam ediyor.
Netanyahu askeri üssü ziyaret etti
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Bir diğer yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askerleri ziyaret etti.
Ziyaret sırasında beklenmeyen bir an yaşandı.
İsrailli bir asker, Netanyahu'ya ziyareti esnasında tepki gösterdi.
Asker, "Senin yüzünden arkadaşlarım öldü" diyerek sert çıkarken, bir diğer asker tarafından susturulmaya çalışıldı.