  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki: "Senin..."
Dünya

İsrailli askerden katil Netanyahu'ya şok tepki: "Senin..."

Yeniakit Publisher
2023-10-22 13:05:00 -

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırıları 16'ncı gününde devam ederken Başbakan Netanyahu'nun askeri üssü ziyareti sırasında İsrailli bir askerin başbakana karşı çıktığı anlar kayda alındı.

7 Ekim günü Hamas güçlerinin operasyonuna karşılık veren İsrail arasında büyük bir gerilim yeniden başladı.

Karşılıklı çatışmalar sürerken İsrail Gazze'yi abluka altına aldı ve saldırılarını sürdürdü.

İsrail, 16 gündür Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini vuruyor.

Binlerce sivil hayatını kaybederken, karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

Netanyahu askeri üssü ziyaret etti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir diğer yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askerleri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında beklenmeyen bir an yaşandı.

İsrailli bir asker, Netanyahu'ya ziyareti esnasında tepki gösterdi.

Asker, "Senin yüzünden arkadaşlarım öldü" diyerek sert çıkarken, bir diğer asker tarafından susturulmaya çalışıldı.

İletişim Başkanlığı İsrail'in yalanını çürüttü
İletişim Başkanlığı İsrail'in yalanını çürüttü

Gündem

İletişim Başkanlığı İsrail'in yalanını çürüttü

İsrail Başkonsolosluğu önüne çocuk ayakkabısı bıraktılar
İsrail Başkonsolosluğu önüne çocuk ayakkabısı bıraktılar

Gündem

İsrail Başkonsolosluğu önüne çocuk ayakkabısı bıraktılar

Kassam Tugayları İsrail karakolunu ele geçirdi İsrail askeri korkudan tir tir titredi
Kassam Tugayları İsrail karakolunu ele geçirdi İsrail askeri korkudan tir tir titredi

Sosyal Medya

Kassam Tugayları İsrail karakolunu ele geçirdi İsrail askeri korkudan tir tir titredi

İsrail, Batı Şeria’da mülteci kampını vurdu
İsrail, Batı Şeria’da mülteci kampını vurdu

Gündem

İsrail, Batı Şeria’da mülteci kampını vurdu

Filistin-İsrail meselesini çözebilmek: Türkiye rol oynayabilir mi?
Filistin-İsrail meselesini çözebilmek: Türkiye rol oynayabilir mi?

Aktüel

Filistin-İsrail meselesini çözebilmek: Türkiye rol oynayabilir mi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23