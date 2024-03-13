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Dünya İsrailli alçak bakandan Filistinli çocuğu öldüren polise 'ödül verelim' çağrısı!
Dünya

İsrailli alçak bakandan Filistinli çocuğu öldüren polise 'ödül verelim' çağrısı!

Yeniakit Publisher
2024-03-13 18:56:00 -
İsrailli alçak bakandan Filistinli çocuğu öldüren polise 'ödül verelim' çağrısı!

İsrail'in faşist Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yine tepki çeken bir açıklamada bulundu.

Itamar Ben-Gvir, Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nda 'polise havai fişek atmaya hazırlandığı' yalanıyla Filistinli çocuğu öldüren katil polisin 'ödülü hak ettiğini' söyledi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'ndaki olaylar üzerine soruşturma başlatıldı.

Haberde, Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinli bir çocuğu öldüren polisin ifadeye çağrıldığı sırada Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in iki avukatla soruşturma merkezine geldiği aktarıldı. Soruşturma merkezinde basın mensuplarına konuşan Ben-Gvir, "Savaşçılarımızın cesaretini kırmaya çalışıyorlar. Onu buraya çağırmamaları gerekiyordu. Soruşturma değil, ödülü hak ediyor" dedi.

Alçak herif!

Ben-Gvir, Filistinli çocuğu öldüren polisin kendisinden bekleneni yaptığını savunarak, polise takdir belgesi verilmesi için çalışacağını söyledi.

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