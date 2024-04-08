İsrail'le ticaret algısına kapılanlar bu sözlere kulak verin!

Kara propagandaya cevap veren Ardıç, Filistin’in gümrük birliği olmadığını ve Filistin’e giriş yapan her ürünün İsrail kontrolünden geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ardıç, çektiği videoda Türkiye’den Filistin’e gönderilen Türkiye menşeili ürünleri gösterdi. Yapılan ticarette hedefin Filistinlilere fayda sağlamak olduğunu şöyle anlattı:

“Biz bu ürünleri buraya gönderebilmek için mecburen İsrail gümrüğünden geçirmek zorundayız. Mecburen bir gemi veya bir uçak buraya getirmek zorunda ama klavye kahramanları ne diyecekler, ‘İsrail ile ticareti keselim.’ Eyvallah keselim. Peki bu yağları kim gönderecek buraya? Filistin’e kim gönderecek bu yağları?”