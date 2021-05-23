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Dünya İsrail'le normalleşen BAE'den iki yüzlü tutum! Telefonda görüştüler
Dünya

İsrail'le normalleşen BAE'den iki yüzlü tutum! Telefonda görüştüler

Terörist İsrail'le normalleşerek Filistin davasına ihanet eden Arap ülkelerinin yüz karası BAE, Filistin topraklarındaki gerginliği düşürmek için çalışmaya hazır olduğunu Mısır'a bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 16:17:00 -
İsrail'le normalleşen BAE'den iki yüzlü tutum! Telefonda görüştüler

Terörist İsrail'le normalleşerek Filistin davasına ihanet eden Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin topraklarındaki gerginliği düşürmek için çalışmaya hazır olduğunu Mısır'a bildirdi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Ülkesinin (İsrail ile Hamas arasında yapılan) ateşkesi korumak, gerginliği azaltmak ve barışı sağlamak amacıyla yeni yollar keşfetmek için tüm taraflarla çalışmaya hazır" olduğunu ifade eden Al Nahyan, ateşkes sağlanmasından da memnun olduğunu söyledi.

İsrailli ve Filistinli liderlerin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini söyleyen Al Nahyan, BAE'nin, "masum sivillerin akan kanının durdurulması ve bölgede güvenlik ile istikrarı sağlamaya yönelik çabalara" verdiği iki yüzlü desteği teyit etti.

Terörist İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Siyonist İsrail'in Gazze saldırıları

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Terörist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

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