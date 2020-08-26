İsrail’le BAE’nin arasına F-35 girdi

Barbar İsrail’in anlaşma ve hukuk tanımadığı gerçeği bir defa daha ortaya çıktı...

ABD kuklası Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE) İsrail’le normalleşme anlaşması yapıp büyük tepki çekerken, Abu Dabi yönetimi, İsrail’in yalancı ve sözünde durmadığını yeni anladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun BAE ile ABD arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE’nin İsrail ve ABD ile cuma günü yapılacak üçlü toplantıyı iptal ettiği öne sürüldü.

ABD Axios internet sitesinin konuyla ilgili 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail ile BAE arasında “ilişkilerin tamamen normalleşmesine” yönelik varılan anlaşmanın ardından, BAE’den sürpriz bir adım geldi. BAE, Netanyahu’nun ABD ile BAE arasındaki F-35 konusunda yapılacak bir anlaşmaya karşı çıkmasının ardından, cuma günü yapılacak İsrail-ABD-BAE üçlü toplantısını iptal etti.

F-35 ve İHA alabilecekti

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft’ın İsrail ve BAE’li mevkidaşlarını BM’de bir toplantıya çağırdığını anımsatan kaynaklar, Netanyahu’nun F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından BAE’nin İsrail’e bir mesaj göndermek için bu toplantıyı iptal ettiğini belirtti.

Kaynaklar, toplantının iptaline ilişkin Craft ve Beyaz Saray’ı bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi. İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından ABD’nin BAE’ye F-35 ve gelişmiş insansız hava aracı satışının önünün açıldığını yazmıştı.

Söz konusu haberlerin ardından İsrail Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başbakan (Netanyahu) başından beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap ülkeleri de dahil olmak üzere Ortadoğu’daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı çıkmıştır” ifadesine yer verilmişti.

Pompeo, açık kapı bıraktı

Öte yandan; dün Netanyahu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BAE’ye F-35 satışına açık kapı bırakarak, “BAE ile 20 yıldan fazla güvenlik ilişkimiz var. BAE’ye ihtiyaç duyduğu ekipmanların sağlanması sürecini gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail’e verdiğimiz sözü koruyarak yerine getireceğiz” ifadesini kullanmıştı.