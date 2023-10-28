  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sahtekar ABD! Ukrayna için çocuklar ölüyor derken Gazze için bakın ne dedi

29 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Adalet Bakanı Tunç'tan BM'nin ateşkes kararıyla ilgili açıklama

Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

Filistin'den dünyaya mesaj: Gıyabımızda cenaze namazı kılmayın, çünkü…

Gazze'den kahreden haber! 'Sona ermiştir' denilerek duyuruldu

İran neden Hamas'ı yüzüstü bıraktı? Şii âlim Tufeyli’den şok eden sözler

Türkiye'nin inşaat devinden kötü haber! Mülkleri icradan satılmaya başlandı

Türkiye'den İsrail'e tokat gibi cevap: 19 Ekim'de zaten gittiler

Altında şikayetler patladı! Hükümet alım satımla ilgili yeni kararı duyurdu, sistem tamamen değişiyor
Dünya İsrail'in Zikim Askeri Üssü'Ne operasyon
Dünya

İsrail'in Zikim Askeri Üssü'Ne operasyon

Yeniakit Publisher
2023-10-28 23:22:00 -
İsrail'in Zikim Askeri Üssü'Ne operasyon

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri hedef almasına karşılık Zikim Askeri Üssü'nü bombaladıklarını açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri hedef almasına karşılık Zikim Askeri Üssü'nü bombaladıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları, olaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak, Zikim Askeri Üssü roketlerle bombalandı." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23