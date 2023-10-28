İsrail'in Zikim Askeri Üssü'Ne operasyon
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri hedef almasına karşılık Zikim Askeri Üssü'nü bombaladıklarını açıkladı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri hedef almasına karşılık Zikim Askeri Üssü'nü bombaladıklarını duyurdu.
Kassam Tugayları, olaya ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak, Zikim Askeri Üssü roketlerle bombalandı." ifadelerine yer verildi.