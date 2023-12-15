  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dolar 2024'te beklenmedik sürpriz yapar mı? İstatistiği Tutan isimden: akıntının karşısında tez çalışma! Ezber bozan sözler

MSB'den son dakika açıklaması! '5 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi'

Gazzelilerin çadırda yaşam savaşı!

Meteoroloji ve Valilik'ten peş peşe 'fırtına' uyarısı, tahmin: 17 ile dikkat! Beklenti açıklandı, kuvvetli geliyor

Türk yerli ve milli üretim! SİPER ve HİSAR devi: hava savunma sistemleri konusunda anlaştı! Rekor sözleşme!

AB 'savaşa hayır' diyemedi

Türkiye'yi sallayan gelişme: Çakma gıda dedektifin çöküşü, üçkağıdı kanıtlandı! İzlerini silemedi

AK Parti Gençlik Kolları’ndan Ayasofya-i Kebir Camii önünde eylem: “Zulme dur de”

Kalleş İsrail, AA foto muhabirini görevi sırasında darbetti

THY, dikkat çeken kararı duyurdu: Airbus'tan 355 uçak satın alacak! Rolls-Royce şirketi için karara imza attı
Dünya İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği kameraman hayatını kaybetti!
Dünya

İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği kameraman hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2023-12-15 23:10:00 - 2023-12-15 23:13:40
İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği kameraman hayatını kaybetti!

Yaralı halde mahsur kalan Ebu Dakka'ya ve diğer yaralılara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanı da İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda yaralanan ve sığındığı bölge kuşatılarak ilk yardım ekiplerinin saatlerce müdahalesine izin verilmeyen, Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka, yaşamını yitirdi.

Al Jazeera televizyonu, İsrail'in, Han Yunus'taki Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaralanan Gazze'deki kameramanı Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ebu Dakka'nın yaralandıktan sonra sığındığı ve saldırıların devam ettiği Ferhane Okulunun olduğu bölgeye ambulansların giremediği, İsrail güçlerince kuşatılan bölgeye ilk yardım ekiplerinin girmesine ve kanaması olan yaralı gazeteciye müdahale edilmesine saatlerce izin verilmediği kaydedildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, okulda mahsur kalan Ebu Dakka'ya ve diğer yaralılara müdahale etmek isteyen 3 sivil savunma çalışanı da İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

"Günde yaklaşık 3 saat uyuyabiliyorum"

Sosyal medyada, Ebu Dakka'nın, Ferhane Okulu yakınında son çekimleri sırasındaki görüntüleri yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Burada, Ebu Dakka'nın uykusuz hali dikkati çekerken bir gazeteci arkadaşının kendisine, ne zamandan beri uyumuyorsun sorusuna Ebu Dakka, "Günde yaklaşık 3 saat uyuyabiliyorum." cevabını vererek, tüm basın mensubu arkadaşlarına sağlık ve afiyette kalmaları temennisinde bulunduğu görülüyor.

İsrail'in Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyonu kameramanı Ebu Dakka, Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'la beraber şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Elinden, kolundan, omzundan ve karnından yaralanan Dahduh, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırılırken, Ebu Dakka'nın sığındığı okul ve okulun olduğu bölge İsrail güçlerince kuşatılmıştı.

Kanaması olduğu halde yere uzanmış halde saatlerce bekleyen Ebu Dakka'nın olduğu bölgeye düzenlenen saldırılar nedeniyle ambulanslar girememiş ve gazeteci hastaneye nakledilememişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23