İsrail'in 'un katliamı' sonrası BM'den acil toplanma kararı!
Katil İsrail'in kıtlıkla karşı karşıya kalan Filistinlilere, yardım tırlarında sıra beklediği esnada ateş açması sonucu 100'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feci olayın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi acil toplanma kararı aldı.
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak 100’den fazla kişiyi öldürmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Cezayir’in talebi üzerine toplanma kararı aldı.
Kapalı kapılar ardında yapılacak olan toplantının TSİ 00.15’te başlaması bekleniyor.
Ölenlerin sayısı 112'ye yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun yardım bekleyen sivillere açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısının 112’ye yükseldiğini belirtmiş, bölgede hala ulaşılamayan cesetlerin olduğunu aktarmıştı. Saldırıda 760 kişi de yaralanmıştı.
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