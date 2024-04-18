İsrail'in soykırımında kan donduran detaylar! Toplu mezarlardaki cesetlerin üzerine...

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin baskın yaptığı Şifa Hastanesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"Toplu mezarlardan 30 şehidi çıkardık"

Maruf, "Ekiplerimiz, Şifa Hastanesinde biri acil servisin, diğeri de diyaliz bölümünün önünde olmak üzere iki toplu mezardan 30 şehidi çıkarmayı başardı." ifadesini kullandı.

Uzman ekiplerce çalışmaların yürütüldüğüne dikkati çeken Maruf, "Birkaç gün süren çalışmanın ardından işgalci İsrail ordusunun Şifa Hastanesinin köşelerine yıkıntıların arasına sakladığı cenazeleri çıkarabildik." açıklamasında bulundu.

Derine gömüp üzerlerine atık dökmüşler!

Maruf, kurbanların kimlik tespit çalışmalarına ilişkin, "İşgalci İsrail ordusu cesetleri bilerek saklayıp, derine gömüp üzerlerine de atık döktüğü için 12 cenazenin kimliği tespit edildi, kalanların kimlik tespiti yapılamadı." bilgisini paylaştı.

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Kimi kelepçeli kimi kıyafetsiz!

Kadın, yaşlı ve yaralılara ait cenazelerin bulunduğunu kaydeden Maruf, "Bazılarının elleri kelepçelenmiş ve kıyafetleri çıkarılmış halde bulunması, onların soğukkanlılıkla öldürüldüğünü gösteriyor." ifadesine yer verdi.

İsrail'in baskın yaptığı hastanedeki yaklaşık 1000 kişinin akıbeti meçhul

Maruf, açıklamasında, "İşgalci İsrail ordusunun baskın yaptığı sırada Şifa Hastanesi yerleşkesinde bulunan sağlık personeli ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 Filistinlinin akıbeti bilinmiyor. Alıkonuldular mı, öldürülüp cesetleri başka yerlerde mi saklandı bilinmiyor." ifadesini kullandı.

"Tarihin tanık olduğu en korkunç katliamdır"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı, "İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde hayatın tüm unsurlarına ve hayatta kalma yollarına yönelik sürdürdüğü savaşın bir parçası olarak, Filistin'deki en büyük hastaneyi yağmalayıp yok ederek işlediği iğrenç ve alçak suç; bombalanma, yakılma ve yerle bir edilmeyle bir hastane hakkında tarihin tanık olduğu en korkunç katliamdır." açıklamasını yaptı.

Maruf, İsrail ordusunun, hasta, yaralı, doktor ve yerinden edilenlere karşı uyguladığı alıkoyma ve göçe zorlama gibi uygulamalarına dikkati çekti.

Şifa Hastanesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 700 bin kişi için sağlık hizmeti verilen son yer olduğunu hatırlatan Maruf, hastanenin, İsrail ordusunun saldırılarında yaralanan yüzlerce Filistinli için "hayatta kalma yeri" olarak değerlendirildiğini belirtti.

Maruf, El-Ehli Baptist Hastanesinin sınırlı kapasitesi ve yetersiz imkanları sebebiyle, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinin gerçek bir sağlık hizmetinden mahrum kaldığını" ifade etti.

Gazze'nin kuzeyindeki felakete ulaşan sağlık durumunun, derhal sahra hastaneleri kurulması gerektirdiğini aktaran Maruf, bölgede sağlık hizmetlerinin uğradığı yıkıma bir an önce çözüm bulunması için çalışılması ve sağlık sektörünün görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli ihtiyaçların sağlanması ihtiyacına vurgu yaptı.

İsrail için soruşturma çağrısı

Maruf, siviller, sağlık çalışanları ve gazetecilere karşı da işlenen suçlara işaret ederek, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı'na, İsrail ordusunun Şifa Hastanesinde yaptığı bu katliamı soruşturma" çağrısında bulundu.

Şifa Hastanesinde İsrail baskınından geriye yıkım ve katliam kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Acil Durum Komitesi Üyesi Mutasım Salah, 15 Nisan'da Şifa Hastanesinde bulunan toplu mezardan 10 Filistinlinin cenazesini çıkardıklarını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan, 7 binden fazla hasta ve yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Şifa Hastanesine 18 Mart'ın ilk saatlerinde baskın düzenlemiş ve Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu. İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin alıkonulduğunu açıklamıştı.

Görgü tanıkları ise İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesinin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını ateşe verdiğini, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesine tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 33 bin 970 Filistinli öldürüldü, 76 bin 770 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.