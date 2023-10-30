  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batılı gençlerin “Kur’an almak istiyorum” haykırışları kulaklarımızda çınlıyor: Gönüller İslamiyetle nurlansın: Diyanet ve cemaatlere büyük iş düşüyor

UEA Başkanı Birol petrol fiyatı uyarısı yaptı: ilgili söylediği sözler ortalığı karıştırdı! Küresel jeopolitik riskler

Almanya'da camilere iğrenç saldırı! Poşetin içinde gönderdiler

Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu

92 ülkeden 131 katılımcı Diyanet'te Gazze için toplandı!

Kadıköylüler gece dehşeti yaşadı! Bu nasıl insanlık?

Dolar kuru 28 liraya dayanırken, elinde doları olanlar: Necmettin Batırel'den olay çıkış, jet cevap! Dikkat çeken açıklama

Dağıstan'da Tel Aviv uçağı ortalığı karıştırmıştı! Rusya'dan flaş açıklama

Tarihi keşif: Bilim insanları kanserli hücreyi küçültmeyi başardığı ortaya çıktı! Dünyaya böyle duyurdular

Kuru fasulye gaz yaptı: TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" sonuçlarını açıkladı: Rakamlar 'Eyvah' dedirtti
Gündem İsrail’in son kalleşliği! Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırı anı görüntülendi
Gündem

İsrail’in son kalleşliği! Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırı anı görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-10-30 21:50:00 - 2023-10-30 22:27:51

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne düzenlediği saldırı anı çevredekiler tarafından görüntülendi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne düzenlediği saldırı anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırı sonrası hastanede hasar meydana gelirken, bazı elektromekanik sistemler devre dışı kaldı.

9 bin kanser hastası bulunuyordu

Kanser hastalarının tedavi gördüğü hastane geçtiğimiz haftalarda yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı bölümlerini kapatmıştı. Nüfusu 2.3 milyon olan Gazze Şeridi’nde 9 bin kanser hastası olduğu tahmin ediliyor.

İsrail tankları Gazze sokaklarında! İlk saldırı gerçekleşti!
İsrail tankları Gazze sokaklarında! İlk saldırı gerçekleşti!

Gündem

İsrail tankları Gazze sokaklarında! İlk saldırı gerçekleşti!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail tankları Gazze sokaklarında! İlk saldırı gerçekleşti!
İsrail tankları Gazze sokaklarında! İlk saldırı gerçekleşti!

Gündem

İsrail tankları Gazze sokaklarında! İlk saldırı gerçekleşti!

İsrail’den büyük alçaklık! Rezalet ki ne rezalet! Sonunda bunu da yaptılar
İsrail’den büyük alçaklık! Rezalet ki ne rezalet! Sonunda bunu da yaptılar

Dünya

İsrail’den büyük alçaklık! Rezalet ki ne rezalet! Sonunda bunu da yaptılar

İsrailli sivillere emir verdi: 'Gidin silahlanın!'
İsrailli sivillere emir verdi: 'Gidin silahlanın!'

Dünya

İsrailli sivillere emir verdi: 'Gidin silahlanın!'

Çocuk oyunlarına 'israil reklamı'
Çocuk oyunlarına 'israil reklamı'

Teknoloji

Çocuk oyunlarına 'israil reklamı'

Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!
Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!

Dünya

Almanya'dan katil İsrail'e şaşırtan 'Yahudi işgalci' çağrısı!

İsrail'den Suudi Arabistan kararı
İsrail'den Suudi Arabistan kararı

Dünya

İsrail'den Suudi Arabistan kararı

İsrail'den Türkiye'ye mesaj mı? Kalleş saldırıyla vuruldu
İsrail'den Türkiye'ye mesaj mı? Kalleş saldırıyla vuruldu

Dünya

İsrail'den Türkiye'ye mesaj mı? Kalleş saldırıyla vuruldu

İsrail'in saldırılarında 63 BM personeli öldü!
İsrail'in saldırılarında 63 BM personeli öldü!

Gündem

İsrail'in saldırılarında 63 BM personeli öldü!

İsrail'i sallayan belge gündeme bomba gibi düştü: Gizli belge sızdı, onlar çıkmaza girdi!
İsrail'i sallayan belge gündeme bomba gibi düştü: Gizli belge sızdı, onlar çıkmaza girdi!

Aktüel

İsrail'i sallayan belge gündeme bomba gibi düştü: Gizli belge sızdı, onlar çıkmaza girdi!

{relation id:1800537 slug:'israil-tanklari-gazze-sokaklarinda-ilk-saldiri-gerceklesti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hakan

İslam sermayesi ile islam üretim gücü bir araya gelmeden islam birliği süper güç olmadan diyeceğimiz; saldırının hiçbir izahı olamayacağıdır sözü maalesef.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23