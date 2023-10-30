İsrail’in son kalleşliği! Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırı anı görüntülendi

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne düzenlediği saldırı anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırı sonrası hastanede hasar meydana gelirken, bazı elektromekanik sistemler devre dışı kaldı.

9 bin kanser hastası bulunuyordu

Kanser hastalarının tedavi gördüğü hastane geçtiğimiz haftalarda yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı bölümlerini kapatmıştı. Nüfusu 2.3 milyon olan Gazze Şeridi’nde 9 bin kanser hastası olduğu tahmin ediliyor.

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