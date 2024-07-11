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Dünya İsrail'in skandal Batı Şeria kararı! İsrail lobisi harekete geçti: G7 ülkelerinden son dakika İsrail duyurusu
Dünya

İsrail'in skandal Batı Şeria kararı! İsrail lobisi harekete geçti: G7 ülkelerinden son dakika İsrail duyurusu

Yeniakit Publisher
2024-07-11 19:05:00 - 2024-07-11 19:08:59
İsrail'in skandal Batı Şeria kararı! İsrail lobisi harekete geçti: G7 ülkelerinden son dakika İsrail duyurusu

G7 Dışişleri Bakanları, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerinin yasallaştırılacağı duyurusunu kınadı. Harekete geçmek için beklemeyin diyen ülkeler çoğalırken G7 ülkelerinin duyurusu dikkatlerden kaçmadı.

Gazze Şeridi'ndeki masum sivillere yönelik saldırıları sürdüren İsrail'in, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerine yönelik aldığı skandal karara G7 ülkelerinden tepki geldi.

G7, İSRAİL'İ KINADI

G7 Dışişleri Bakanları, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'da 5 yasa dışı yerleşim yerinin yasallaştırılacağı duyurusunu kınadı.

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