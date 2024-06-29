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Gündem İsrail’in savaş kararı sonrası Arap Birliği’nden siyonistleri çıldırtacak karar!
Gündem

İsrail’in savaş kararı sonrası Arap Birliği’nden siyonistleri çıldırtacak karar!

Yeniakit Publisher
2024-06-29 15:38:00 -
İsrail’in savaş kararı sonrası Arap Birliği’nden siyonistleri çıldırtacak karar!

Terör oluşumu İsrail, Lübnan’a savaş açacaklarını söyleyerek, “Onları taş devrine geri döndürürüz” açıklaması yapmıştı. Arap Birliği’nden yapılan açıklamada ise, “Artık Lübnan Hizbullah’ını terör örgütü olarak tanımıyoruz” denildi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, gerçekleştirdiği Beyrut ziyareti sonrasında Mısır'ın El-Kahire El-İhbariyye televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Arap Birliği'nin daha önceki kararlarında "Hizbullah'ın terörist olarak tanımlanması"na dikkati çeken Zeki, bu kararlara istinaden Hizbullah ile iletişimin kesildiğini hatırlattı.

"Arap Birliği'ne üye ülkelerin Hizbullah'a terör örgütü denmemesi konusunda" anlaştığını aktaran Zeki, yeni kararın Arap Birliği ile Hizbullah'ın iletişim kurmasının önünü açtığını belirtti.

Zeki, "Arap Birliği'nin artık Hizbullah'ı terör örgütü olarak sınıflandırmadığını" kaydetti.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 2 Mart'ta aldığı karar sonrasında Arap Birliği de 11 Mart 2016'da Hizbullah'ı "terör örgütü" olarak sınıflandırmış ve "aşırılığı ve mezhepçiliği yaydığını" açıklamıştı.
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Lübnan basınında dün yer alan haberlere göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Beyrut'u ziyaretinde Hizbullah'a bağlı "Direnişe Sadakat" bloğunun lideri milletvekili Muhammed Raad ile görüştü. Görüşme Arap Birliği ile Hizbullah arasında 10 yılı aşkın süredir gerçekleşen ilk temas olarak kayıtlara geçti.

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